ثعبان يثير الذعر في مباراة عكاظ والفيحاء

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

ثعبان

توقفت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عكاظ ونظيره الفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على «استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية»، ضمن مواجهات دور الـ64 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب اقتحام ثعبان لأرض الملعب، واستشعر بعض اللاعبين وجود ثعبان يسير على العشب، ليبلغوا حكم المباراة الذي أوقفها مباشرة، واستدعى العاملين في الاستاد، لينجحوا في ضبط الثعبان ولجوئهم إلى بعض المعدات بينها عصا، ووعاء، وتم استكمال المباراة بشكل عادي بعدها.

ونجح فريق الفيحاء في الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، وعون مطلق السلولي بالدقيقة 66، وعبدالله المطيري في الدقيقة 72، ليتأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفي الجولة ذاتها، حقق البكيرية الفوز على الأنصار، بهدف نظيف، جاء عن طريق الحاج عثمان باري، كما