قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

تركي آل الشيخ

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

وظهر آل الشيخ مع الخطيب في حالة صفو تام بعد خلافات دامت لفترة كبيرة بينهما، وبدا تركي في الصورة يقبل رئيس القلعة الحمراء ما يعكس عودة العلاقة والتعاون بين الثنائي. وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى الخطيب، رئيس الأهلي، ونشر مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع الخطيب،