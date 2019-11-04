ساديو ماني عن محمد صلاح: لاعب مجنون

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

محمد صلاح وساديو ماني

تغنى الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، بزميله المصري محمد صلاح، جاء ذلك خلال حديثه إلى صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الإثنين قائلا: "صلاح لاعب مجنون، هو لاعب استثنائي يعرف كيف يفعل كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولا تتوقع ما سيفعله، من دواعي سروري أن أتطور معه، فنحن الاثنان نتحدث كرة القدم بنفس الطريقة". وتطرق ماني للحديث عن جيمس ميلنر، قائلا: "هو أحد أكبر المحترفين الذين رأيتهم في حياتي المهنية، يصل للمران كل يوم قبل أي شخص آخر ليتأكد من كل التفاصيل، كما أنه الشخص المسؤول عن إدارة غرامات التأخير عن موعد المران".

ويواجه فريق ليفربول نظيره جينك البلجيكي، مساء غد الثلاثاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا. ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن فريق نابولي الإيطالي المتصدر، ويحتل فريق جينك المركز الرابع والأخير