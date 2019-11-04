رياضة

الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
"وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء
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وليد سليمان

وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".
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رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
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تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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