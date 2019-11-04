الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

محمود الخطيب

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".

"وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي فى حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء.. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء