أمير مرتضى يكشف مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

أمير مرتضى

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وجود أزمة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، مؤكدًا أن تراجع اللاعب يعود إلى الإصابة التي تعرض لها، جاء ذلك خلال ظهوره عبر برنامج "في الاستاد" الذي يُذاع على "نجوم إف إم"، قائلا: "إذا كانت هناك أزمة تخص ساسي سأتحدث عنها، لكن لا شيء على الإطلاق، اللاعب تحدث معي بشأن الأنباء المنتشرة بشأن رحيله عن الفريق أو تمرده، وطلب مني نفي هذه الشائعات لكنني رفضت، ليس هناك شيء ليتم نفيه، في المباراة الأخيرة التي تعرض خلالها للطرد، كان متوترا ويخشى التعرض للإصابة، لذلك ارتكب العديد من الأخطاء".

وواصل أمير مرتضى تصريحاته، قائلا: "أعطينا ساسي راحة سلبية من المعسكر الحالي، توجد في قدمه شريحة حاليًّا وتم الاتفاق مع طبيب تونس على عودته تدريجيًّا، تراجع مستواه يعود لإصابته السابقة، مازال يعتمد على المسكنات، يعالج بالحقن مرتين بين شوطي المباراة حتى يتمكن من استكمالها". وعن إمكانية التعاقد مع لاعب