رياضة

أمير مرتضى يكشف مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وجود أزمة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، مؤكدًا أن تراجع اللاعب يعود إلى الإصابة التي تعرض لها، جاء ذلك خلال ظهوره عبر برنامج "في الاستاد" الذي يُذاع على "نجوم إف إم"، قائلا: "إذا كانت هناك أزمة تخص ساسي سأتحدث عنها، لكن لا شيء على الإطلاق، اللاعب تحدث معي بشأن الأنباء المنتشرة بشأن رحيله عن الفريق أو تمرده، وطلب مني نفي هذه الشائعات لكنني رفضت، ليس هناك شيء ليتم نفيه، في المباراة الأخيرة التي تعرض خلالها للطرد، كان متوترا ويخشى التعرض للإصابة، لذلك ارتكب العديد من الأخطاء".
وواصل أمير مرتضى تصريحاته، قائلا: "أعطينا ساسي راحة سلبية من المعسكر الحالي، توجد في قدمه شريحة حاليًّا وتم الاتفاق مع طبيب تونس على عودته تدريجيًّا، تراجع مستواه يعود لإصابته السابقة، مازال يعتمد على المسكنات، يعالج بالحقن مرتين بين شوطي المباراة حتى يتمكن من استكمالها". وعن إمكانية التعاقد مع لاعب
اقرأ المزيد
وليد سليمان

وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
اقرأ المزيد من الأخبار
مران الزمالك

مران الزمالك.. سباق سرعة وانتظام فرجاني وزيزو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته بمقر النادي في ميت عقبة، مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر ضمن منافسات إياب دور الـ32 الثاني، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحرص المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين بغرفة المحاضرات الخاصة بالفريق، شرح خلالها بعض المهام والواجبات الفنية المطلوبة من اللاعبين؛ تمهيدًا لتنفيذها عمليًّا خلال التدريبات.
إيناسيو

رسميًّا.. إقالة إيناسيو من تدريب ديسبورتيفو أفيس

أعلن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن إقالة أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، بعد النتائج الكارثية للفريق، الذي يضم بين صفوفه محمود عبدالمنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وجاء قرار الإقالة بعد وداع الفريق لبطولة كأس البرتغال بعد خسارة ساحقة أمام فارنزي بخماسية مقابل هدفين، وسيتولى ليوناردو بيريز مدرب الفريق تحت 23 عامًا مسؤولية قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وفقا لبيان النادي الرسمي.
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.
فرجانى-ساسى-مباراة-اتحاد-طنجة-والزمالك-فى-الكونفيدرالية

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

نفى فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إجراء أي حوارات أو تصريحات صحفية، لأي وسيلة إعلام تونسية، خلال الفترة الأخيرة، على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير لخوض مواجهة المنتخب الكاميروني، في لقاء ودي انتهى بالتعادل السلبي، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون 2021، وكان هناك حوار انتشر لساسي عبر إحدى وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى أنه يريد الرحيل عن الفريق لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي، وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]