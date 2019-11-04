ضربوه بـ«طوبة».. إصابة سائق قطار «القاهرة - المنصورة»

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

قطار

أصيب سائق القطار رقم 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة"، ببعض الأحجار في الوجه أثناء قيادته، وهو في طريقه إلى الزقازيق ما بين محطتي "ههيا - أبو كبير"، وأعلنت هيئة السكك الحديدية، تعيين طاقم آخر للقطار لاستكمال رحلته. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أن أثناء مسير قطار 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة" طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.

وأشار بيان الهيئة الى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وأضرار بالركاب وطاقم القطار.وتهيب الهيئة المواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة