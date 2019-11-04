اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر
تحرير:محمد مجلي
٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
حمو بيكا
أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.
ويواجه حمو بيكا 4 تهم هى اقتحام منشأة عامة والمقصود بها مقر "نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ وسب وقذف موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين".وقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة اتهمه بالتعدي على نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.واستند
ويواجه حمو بيكا 4 تهم هى اقتحام منشأة عامة والمقصود بها مقر "نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ وسب وقذف موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين".
وقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة اتهمه بالتعدي على نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.
واستند البلاغ إلى وجود تسجيلات خاصة من داخل نقابة المهن الموسيقية والفيديو الذى قام حمو بيكا ببثه، والذي يشير إلى صحة الواقعة.
جاءت تصرفات مغني المهرجانات الشعبية، بعد رسوبه في امتحان عضوية نقابة الموسيقيين، والكتابة على الاستمارة الخاصة به بـ"لا يصلح"، إذ وقع عليها أعضاء اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر، ومحمد أبو اليزيد، وأحمد رمضان، ومحمد عبدالستار، والدكتور عاطف إمام، والمطرب خالد بيومي، ومنصور هندي.