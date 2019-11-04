جريمة

اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر

تحرير:محمد مجلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
حمو بيكا
حمو بيكا
أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.
ويواجه حمو بيكا 4 تهم هى اقتحام منشأة عامة والمقصود بها مقر "نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ وسب وقذف موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين".وقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة اتهمه بالتعدي على نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.واستند
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ضربوه بـ«طوبة».. إصابة سائق قطار «القاهرة - المنصورة»

أصيب سائق القطار رقم 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة"، ببعض الأحجار في الوجه أثناء قيادته، وهو في طريقه إلى الزقازيق ما بين محطتي "ههيا - أبو كبير"، وأعلنت هيئة السكك الحديدية، تعيين طاقم آخر للقطار لاستكمال رحلته. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أن أثناء مسير قطار 339 أكسبريس "القاهرة - المنصورة" طريق الزقازيق ما بين محطتى ههيا – أبو كبير قام بعض الصبيه برشق القطار بالحجارة مما أدى الى إصابة عبد السلام صبرى قائد القطار في رأسه، وعلى الفور أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد توجيهاته بسرعه استدعاء سيارة إسعاف لنقل السائق للمستشفى وتعيين طاقم آخر على القطار لاستكمال الرحلة.
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الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب

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عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
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تزوير وسرنجات.. ضبط محاولتي تهرب من سداد 2.5 مليون للجمارك

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، من ضبط محاولتي تلاعب فى المستندات للإفراج عن أصناف مستلزمات طبية بموافقات مصطنعة منسوب صدورها الي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية والإفراج الطبي بميناء الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث بلغ إجمالي التعويضات المستحقة نحو 2 مليون و500 ألف جنيها للمحضر الثانى، وذلك بناء على معلومات سرية توافرت لإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الغربية عمليات.
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بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

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«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

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