اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر

تحرير:محمد مجلي ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

حمو بيكا

أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.

ويواجه حمو بيكا 4 تهم هى اقتحام منشأة عامة والمقصود بها مقر "نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ وسب وقذف موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين".وقدم ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، ببلاغ إلى نيابة الدخيلة اتهمه بالتعدي على نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر.واستند