ترامب يؤكد للسيسي حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

ترامب والسيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله الرئيس الأمريكي اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، مضيفًا أنه سيستقبل شخصيًا وزراء الخارجية المصري والإثيوبي والسوداني بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسين حرصهما على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث خلاله الجانبان عددًا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك