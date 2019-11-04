ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

تحرير:علي الزيني ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

بيدرو

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".

وكان نادي ألميريا الإسباني، قد تعاقد مع المدرب البرتغالى المدير الفنى السابق لنادى التعاون السعودى لتولى تدريب الفريق فى أغسطس الماضى، خلفًا لأوسكار فيرناندز. وتولى بيدرو البالغ من العمر 44 عامًا، قيادة فريق ألميريا خلال 18 مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني، استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل