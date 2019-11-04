"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

جوميز

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنه رغم أن إدارة إيفرتون لم تكشف حتى الآن عن مدة الغياب المتوقعة لأندريا جوميز إلا أنه من الممكن التكهن بها. وأشارت إلى أن هناك الكثير من اللاعبين سبق لهما التعرض لنفس الإصابة وأبرزهما ثنائي آرسنال السابق آرون رامسي وإدواردو، وعانى رامسي من هذه الإصابة في عام 2010 واضطر