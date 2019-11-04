رياضة

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
جوميز
جوميز
كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أنه رغم أن إدارة إيفرتون لم تكشف حتى الآن عن مدة الغياب المتوقعة لأندريا جوميز إلا أنه من الممكن التكهن بها. وأشارت إلى أن هناك الكثير من اللاعبين سبق لهما التعرض لنفس الإصابة وأبرزهما ثنائي آرسنال السابق آرون رامسي وإدواردو، وعانى رامسي من هذه الإصابة في عام 2010 واضطر
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيجري جراحة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه أمس الأحد أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وأصدر إيفرتون بيانا يؤكد أن جوميز بحاجة إلى جراحة بكسر في كاحل القدم اليمنى، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، وأبدى ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، دعمه للاعب البالغ من العمر 26 عاما من أجل التعافي بشكل كامل.
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ديلي ألي عن سون: لم يتوقف عن البكاء في غرفة الملابس

تحدث الإنجليزي ديلي ألي، لاعب فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، عن زميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مؤكدًا أنه لم يستطع التوقف عن البكاء عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فريق إيفرتون والتي شهدت إصابة قوية للبرتغالي أنديريا جوميز، بعد تدخل سون، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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التعادل يحسم مواجهة توتنهام وإيفرتون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق توتنهام ونظيره إيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ديلي ألي هدف التقدم للضيوف، وأدرك جينك توسن هدف التعادل لأصحاب الأرض، وبهذا التعادل رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البطولة، في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر.
سون

إصابة قوية لجوميز وانهيار سون (فيديو)

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه أمام نظيره توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بعد تدخل سون هيونج مين، لاعب السبيرز، أشهر على أثرها حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله الخشن على لاعب إيفرتون، وانتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وتوتنهام بهدف لكل منهما سجل للسبيرز ديلي ألي في الدقيقة 63، بينما عدل النتيجة لأصحاب الأرض سينك توسون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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