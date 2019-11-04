رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

تركي آل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.

وظهر آل الشيخ مع الخطيب في حالة صفو تام بعد خلافات دامت لفترة كبيرة بينهما، وبدا تركي في الصورة يقبل رئيس القلعة الحمراء ما يعكس عودة العلاقة والتعاون بين الثنائي. وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى الخطيب، رئيس الأهلي، ونشر مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع