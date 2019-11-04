رياضة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
وظهر آل الشيخ مع الخطيب في حالة صفو تام بعد خلافات دامت لفترة كبيرة بينهما، وبدا تركي في الصورة يقبل رئيس القلعة الحمراء ما يعكس عودة العلاقة والتعاون بين الثنائي. وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى الخطيب، رئيس الأهلي، ونشر مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع
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وليد سليمان

وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
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ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".
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الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
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زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
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