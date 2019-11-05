وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

وليد سليمان

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته، قائلًا: "أريد الفوز على صن داونز بهدف نظيف، والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس". وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قد سحق الأهلي في النسخة الماضية من البطولة

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته، قائلًا: "أريد الفوز على صن داونز بهدف نظيف، والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس".



وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قد سحق الأهلي في النسخة الماضية من البطولة القارية، بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف دون رد، وفي مواجهة الإياب التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، فاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويستهل فريق الأهلي مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة نظيره النجم الساحلي، في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب الأخير.