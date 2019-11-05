رياضة

وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
وليد سليمان
وليد سليمان
أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".
واختتم لاعب الأهلي تصريحاته، قائلًا: "أريد الفوز على صن داونز بهدف نظيف، والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، دائمًا مباريات الأهلي أمام الفرق الجنوب إفريقية لها حسابات خاصة، وسبق لنا الفوز باللقب أمام أورلاندو بيراتس". وكان فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قد سحق الأهلي في النسخة الماضية من البطولة
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تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
سون - جوميز

"ذا صن" تكشف مدة غياب أندريا جوميز عن الملاعب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مدة غياب لاعب فريق إيفرتون أندريا جوميز عن الملاعب بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة الأمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، أمام فريق توتنهام، حيث ألتقى الفريقان في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وشهدت الدقيقة 78 تدخلا عنيفا من لاعب الديوك سون هيونج مين على أندريا جوميز، حيث تعرض الأخير لإصابة مروعة في القدم وحصل اللاعب الكوري الجنوبي على بطاقة حمراء، وكشف إيفرتون أن جوميز يعاني من كسر وخلع في الكاحل، وخضع لعملية جراحية ناجحة اليوم.
ايمانويل-بيدرو (2)

ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".
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تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
تركى-والخطيب (2)

محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
تركى-والخطيب (2)

من الآن أنا داعم للكيان.. تركي يفتح صفحة جديدة مع الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للنادي الأهلي، وأنه لن يسمح لأحد بعد اليوم استخدام اسمه في الإساءة للكيان، وقال آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم السبت: «لا أحد يزايد عليّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لإننا بشر نخطيء ونصيب».
الأهلي

الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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