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مسؤول تركي: أسرنا شقيقة البغدادي بشمال سوريا

تحرير:رويترز ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ ص
البغدادي
البغدادي
صرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا تستجوب شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي لقي مصرعه في الآونة الأخيرة، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا. وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.
وقال المسؤول ”نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش“. ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي، ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته.وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي خلال مداهمة نفذتها القوات الأمريكية
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قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
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الجيش السوري ينشر وحداته بالريف الشرقي لمواجهة تركيا

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري بدأ في نشر وحداته في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقى البلاد، لمواجهة العدوان التركي، ولم تورد الوكالة الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد. وخاضت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء الماضي، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين.
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«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،
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بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
دونالد ترامب

رسميًا.. ترامب يُعلن مقتل البغدادي والقضاء على الخلافة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشهر الماضي أعلن مقتل حمزة بن لادن، مضيفًا: "هذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن نهاية البغدادي تظهر عزيمتنا في ملاحقة الإرهابيين، مؤكدًا أن البغدادي فجر نفسه بحزامه مع أطفاله في نفق مسدود، إلى جانب عدد كبير من تنظيم داعش قتلوا معه، موضحًا أن بقتل البغدادي تم القضاء على الخلافة 100%.
البغدادي

«صاحب السبعة أرواح».. كم مرة أُعلن عن مقتل البغدادي؟

أعاد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبى بكر البغدادي، إلى الأذهان الشائعات المتكررة والأنباء التي تواردت حول مقتله ووضعه الصحي على مدار السنوات الماضية، فمنذ عام 2014 تم إطلاق شائعات كثيرة عن احتمالية مقتله. ونظرا لتلك الشائعات المتكررة حول مقتله أطلق عليه "الخليفة صاحب السبعة أرواح"، كما قام الكثيرون بتشبيهه بالقطط، نظرا لقدرته الكبيرة على النجاة بحياته، مثل القطط تماما، سواء عبر القفز أو السقوط من المرتفعات والهرب ركضا، كما علق آخرون على الشائعات حول مقتله من قبل بـ"مَن يعِش فى الخفاء يكُن مصيره مبهما، حياتهم ومماتهم فى الظلام".
أبو بكر البغدادي

هل أنقذ رأس البغدادي مصير ترامب السياسي؟

جاءت عملية تصفية أبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في وقت مناسب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي واجه على مدى الأسبوعين الماضيين حالة من الغضب الشديد، بعد تخليه عن الأكراد في مواجهة الغزو التركي لشمال سوريا. القرار الذي أصدره ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، أسهم في سلسلة من الأحداث التي قد تؤدي إلى هروب الآلاف من سجناء داعش، إلا أن تصفية البغدادي كانت بمنزلة نصر رمزي مهم يعطي ترامب ذخيرة سياسية لمواجهة الكثير من النقد الداخلي.
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