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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1510 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 676 جنيهًا.عيار 24: 773 جنيهًا.عيار 18: 579 جنيهًا.سعر جنيه الذهب:5408 جنيها.سعر الأوقية: 1510 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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منفذ-بيع-لحوم

شعبة اللحوم: 15% تراجعا في الأسعار بسبب وفرة المعروض

تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر الكليو بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها على حسب النوع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك تأثرا بتراجع أسعار الماشية. وأرجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، فضلا عن زيادة المعروض في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية. وبحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية.
البورصة

البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي

أعلنت البورصة المصرية اليوم ،الثلاثاء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019. كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، إعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد المركزي، أن البنوك ستعاود عملها يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. اورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
جنية (3)

3 سنوات من التعويم.. الجنيه يسترد 335 قرشا والبورصة تربح 311 مليار جنيه

3 سنوات بالتمام والكمال انقضت منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو القرار الذي على أثره شهدت مصر حالة من التوتر الاقتصادي غير المسبوق، صحبها ارتفاع كبير في أسعار غالبية السلع، وذلك نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إذ قرر البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1510 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1510 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1491 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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