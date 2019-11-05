طقس اليوم.. شبورة واحتمالية سقوط أمطار
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص
طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 30طنطا 19 30دمنهور 17 29الإسكندرية 17 27بلطيم 18 28مطروح 15 27السلوم 17 29سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 19 29الاسماعيلية 19 29السويس 20 29العريش 19 26 رفح 19 25رأس سدر 21 28 نخل 11 26 نويبع 22 29 طابا
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 30
طنطا 19 30
دمنهور 17 29
الإسكندرية 17 27
بلطيم 18 28
مطروح 15 27
السلوم 17 29
سيوة 14 28
بورسعيد 23 26
دمياط 22 26
الزقازيق 19 29
الاسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 19 26
رفح 19 25
رأس سدر 21 28
نخل 11 26
نويبع 22 29
طابا 19 29
كاترين 08 24
الطور 19 29
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 30
بنى سويف 17 30
المنيا 14 30
أسيوط 14 31
سوهاج 15 31
قنا 15 31
الأقصر 16 32
أسوان 16 33
أبوسمبل 18 33
الوادى الجديد 14 32
شلاتين 23 31
ابو رماد 23 30
حلايب 24 28
رأس حدربة 24 28