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طقس اليوم.. شبورة واحتمالية سقوط أمطار

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص
طقس معتدل
طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 30طنطا 19 30دمنهور 17 29الإسكندرية 17 27بلطيم 18 28مطروح 15 27السلوم 17 29سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 19 29الاسماعيلية 19 29السويس 20 29العريش 19 26 رفح 19 25رأس سدر 21 28 نخل 11 26 نويبع 22 29 طابا
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: 5 ملايين جنيه خسائر «مخبز الشيخ زايد»

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا. وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليوني وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي.
طارق-شوقى

التعليم: السيسي طالب بزيادة مدارس التكنولوجيا لـ50 مدرسة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020. جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة «هيرتفوردشاير» بالعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «جلوبال»، يكون مقرها العاصمة الإدارية، الجديدة تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة هيرتفوردشاير، التي يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.?
دار-الافتاء-المصرية

في ذكرى مولده.. الإفتاء تدعو إلى التمسك بأخلاق النبي

دعت دار الإفتاء المصرية إلى التمسك بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والالتزام بسنته الشريفة، مضيفه في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار بمناسبة ذكرى مولد النبي: "لا بُدَّ لنا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته.. ولنعلم أنه «لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.. وما خُيِّرَ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا.. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، كان متسامحًا ولم ينتقم لنفسه أبدًا إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى.
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طقس

شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم لحالة الطقس غدا الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، اليوم الأربعاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
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مصر للطيران تطالب المسافرين بالتواجد قبل الإقلاع بـ3 ساعات

طالبت شركة مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، بضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري.
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