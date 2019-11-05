طقس اليوم.. شبورة واحتمالية سقوط أمطار

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 30طنطا 19 30دمنهور 17 29الإسكندرية 17 27بلطيم 18 28مطروح 15 27السلوم 17 29سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 19 29الاسماعيلية 19 29السويس 20 29العريش 19 26 رفح 19 25رأس سدر 21 28 نخل 11 26 نويبع 22 29 طابا