دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

ليفربول

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.

وفي المجموعة السادسة يستقبل برشلونة المتصدر برصيد 7 نقاط، نظيره سلافيا براج الأخير برصيد نقطة واحدة، على ملعب «الكامب نو» في تمام الساعة 7:55 مساء. وضمن نفس المجموعة يرحل إنتر الثاني برصيد 4 نقاط، لمواجهة بوروسيا دورتموند الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في تمام