رياضة

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
ليفربول
ليفربول
تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
وفي المجموعة السادسة يستقبل برشلونة المتصدر برصيد 7 نقاط، نظيره سلافيا براج الأخير برصيد نقطة واحدة، على ملعب «الكامب نو» في تمام الساعة 7:55 مساء. وضمن نفس المجموعة يرحل إنتر الثاني برصيد 4 نقاط، لمواجهة بوروسيا دورتموند الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في تمام
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أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
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ايكس -وتشلسي

تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.
أنسو فاتي‎

فاتي على موعد مع رقم قياسي جديد فى ليلة الأبطال

ينتظر الإسباني الشاب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة الإسبانى، تحقيق رقم قياسي جديد، فى حالة قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق للبلوجرانا، إشراكه في مباراة سلافيا براج. ويحل برشلونة ضيفًا على سلافيا براج بملعب إدين آرينا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فاتي في حالة مشاركته وتسجيله هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الأبطال، حيث من المقرر أن يبلغ فاتي عامه الـ17، يوم 31 أكتوبر الجاري.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
نيوكاسل - ليفربول‎ (1)

«أربعاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة 8 مواجهات قوية، حيث يلتقي لايبزج الألماني مع زينت سان بطرسبرج في السابعة إلا خمس دقائق، على ملعب ريد بول أرينا، وفي التوقيت نفسه يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في ملعب يوهان كرويف أرينا، وفي التاسعة مساءً تقام 6 مباريات، حيث يحل ليفربول، حامل اللقب، ضيفًا على جينيك البلجيكي، على ملعب لومينوس أرينا، بينما يستضيف فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نابولي الإيطالي على ملعب ريد بول أرينا.
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