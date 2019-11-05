رياضة

سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة ريال مدريد

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، من المنتظر أن يدخل سان جيرمان على خط المفاوضات بقوة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي، ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.
يذكر أن فينيسيوس لا يتمتع بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل عليه لاعبين آخرين مثل جاريث بيل ورودريجيو جوس. وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم في 10 مباريات بجميع المسابقات، ولكن كلها مشاركات لفترات قصيرة. حيث شارك في 7 مباريات بالدوري الإسباني بواقع 385
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أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
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نيمار‎ (1)

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
كيليان-مبابي (1)

ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
زين-الدين-زيدان (1)

كروس: «نحن خلف زيدان في الفوز والخسارة»

شدد الألماني توني كروس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على دعم لاعبي الميرنجي لمدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الكثير من الانتقادات والتكهنات التي طالته في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حقق الريال انتصارا ثمينا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، سجله توني كروس في الدقيقة 18، ليمنح الميرنجي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع الملكي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.
كريستيان إريكسن (6)

باريس سان جيرمان عقبة ريال مدريد لضم إريكسن

يعاني ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في مركز لاعب الوسط، خاصة بعد إصابة كل من فالفيردي ولوكا مودريتش، وخوض الفريق المباريات في الآونة الأخيرة على أمل ألا يتعرض لاعب آخر للإصابة، وهو الأمر الذي أعاد للأذهان مرة أخرى فشل الإدارة في التعاقد مع لاعب في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ريال مدريد كان قد ارتبط خلال الميركاتو الصيفي بعدد من لاعبي الوسط المميزين في العالم، وكان أبرزهم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي عاد بقوة إلى دائرة اهتمامات الفريق الأبيض.
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