سان جيرمان يستهدف خطف جوهرة ريال مدريد

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

ريال مدريد

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن التعاقد مع النجم البرازيلي الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، من المنتظر أن يدخل سان جيرمان على خط المفاوضات بقوة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي، ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.

يذكر أن فينيسيوس لا يتمتع بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل عليه لاعبين آخرين مثل جاريث بيل ورودريجيو جوس. وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم في 10 مباريات بجميع المسابقات، ولكن كلها مشاركات لفترات قصيرة. حيث شارك في 7 مباريات بالدوري الإسباني بواقع 385

يذكر أن فينيسيوس لا يتمتع بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل عليه لاعبين آخرين مثل جاريث بيل ورودريجيو جوس.



وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم في 10 مباريات بجميع المسابقات، ولكن كلها مشاركات لفترات قصيرة.



حيث شارك في 7 مباريات بالدوري الإسباني بواقع 385 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخر.



كما شارك في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا بواقع 45 دقيقة فقط، فشل خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.



يذكر أن المهاجم البرازيلي الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 46 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب يرحل من البرازيل إلى الدوريات الأوروبية فقط خلف نيمار.