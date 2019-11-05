رياضة

مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
أما مودريتش (34 عامًا) فارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان وإنتر منذ الموسم الماضي، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في يناير المقبل. ويملك الثنائي سجلًا حافلًا بالانجازات رفقة ريال مدريد، حيث توج مارسيلو بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وبكأس
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أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
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جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

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بيريز يقرب راموس من مغادرة ريال مدريد

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اليونايتد يعيد التفكير في التعاقد مع بيل

لا يزال مانشستر يونايتد يدرس إمكانية ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد في المستقبل، ولكن مع ضرورة تحقق شرط مهم بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر، ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإنه تم عرض جاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه، وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
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