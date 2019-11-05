مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

لوكا مودريتش

اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.

أما مودريتش (34 عامًا) فارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان وإنتر منذ الموسم الماضي، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في يناير المقبل. ويملك الثنائي سجلًا حافلًا بالانجازات رفقة ريال مدريد، حيث توج مارسيلو بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وبكأس

أما مودريتش (34 عامًا) فارتبط اسمه بالانتقال إلى ميلان وإنتر منذ الموسم الماضي، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب التوقيع مع أي نادٍ مجانًا في يناير المقبل.



ويملك الثنائي سجلًا حافلًا بالانجازات رفقة ريال مدريد، حيث توج مارسيلو بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وبكأس ملك إسبانيا مرتين وبالسوبر الإسباني 3 مرات وبدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالسوبر الأوروبي 3 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات.



أما مودريتش، فتوج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وتوج بالسوبر الإسباني مرتين وبدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالسوبر الأوروبي 3 مرات وبكأس العالم للأندية 4 مرات.