المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

منتخب مصر

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.

وكان أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام.خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.خط الوسط: محمد صلاح،

وكان أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام.



خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.



خط الوسط: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، محمد النني، محمود عبدالمنعم كهربا، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر جابر، عبدالله السعيد، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد السيد زيزو، محمد فاروق، إسلام عيسي، مروان حمدي.



خط الهجوم: حسام حسن، أحمد جمعة، أحمد حسن كوكا.



ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 في الكاميرون.

