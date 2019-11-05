رياضة

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
وكان أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عوّاد، محمد بسام.خط الدفاع: أحمد حجازي، أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.خط الوسط: محمد صلاح،
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بركات يكشف عدد اللاعبين الذين استقر عليهم البدري

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مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

كوكا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
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«مصر VS بتسوانا».. 7 أهداف في 5 مواجهات

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
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