رياضة

عمرو الجنايني: سنطبق الـVAR.. واستقالة فضل شائعات

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد بينه وبين محمد فضل، عضو اللجنة أي خلافات، مشيرًا إلى أن ما تردد حول اتجاه الأخير للاستقالة مجرد شائعات فقط، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وأكد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن تأجيل مباراة القمة كان بطلب أمني، مشيرًا إلى أنه لا يؤجل مباريات بالتليفون، أو بطلب رؤساء أندية كما كان يحدث، وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطبيق تقنية الفيديو بأحدث الطرق العالمية، ويتبقى فقط تدريب الحكام المصريين عليها وهو ما يتم حاليًا.
وشدد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على أن مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لافتًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق، وسيتم طرح تذاكر المباريات عبر نظام تذكرتي. وحول أسعار التذاكر قال إنها تتراوح ما بين 25 إلى 250 جنيهًا، لذا تعتبر في متناول الجميع، وأشار عمرو الجنايني
اقرأ المزيد
أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

أسامة خليل: كان يجب على الجبلاية معاقبة الأهلي

شدد الكاتب الصحفي أسامة خليل، على أنه يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، بقناة "القاهرة والناس". وقال أسامة خليل: "يجب أن تكون الدولة أكبر من الأندية، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يمثل الدولة ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجلا منتخبا، لكنه رجل دولة وله مسؤولياته، وما دام ذهب اليوم للجلوس مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فغدًا سيذهب ليجلس مع مجلس إدارة نادي الزمالك".
مجلس-ادارة-الاهلى‎

أسامة خليل: إدارة الأهلي لا تستحق الوجود في مكانها

أشار الكاتب الصحفي أسامة خليل إلى أن اتحاد الكرة يحكم بالتوازنات في الكثير من الأحيان، مشددا على أن تأجيل الدوري جاء بلا داعٍ، ومضيفا أن مجلس الأهلي بنى قراره في الأزمة الأخيرة على معلومات غير صحيحة. وقال أسامة خليل: "الخطيب حين تحدث في البيان الأخير، قال إن اجتماعه مع وزير الرياضة صحّح المعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لم يخرج أحد ليقول إن الزمالك هو السبب في التأجيل، أو إن اتحاد الكرة تواطأ مع الزمالك ضد الأهلي، لكن الجميع قال حينها إن الأمن هو من طالب بالتأجيل".
أسامة خليل (2)

أسامة خليل: السوشيال ميديا غول يهدد كرة القدم

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل إن السوشيال ميديا خطر على كرة القدم والسلام الاجتماعي، كما أنها تدمر الحياة الاجتماعية والسياسية، لأننا لم نتعود عليها، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وواصل أسامة خليل: "ثقافة المجتمع المصري وتعليمه لم يصلا إلى مرحلة التعامل مع هذه الوسائل، خصوصًا أنها أثرت فى السياسة الأمريكية والناخب الأمريكي في 2016، فتخيل في مصر ماذا ستُحدث؟! وإذا كانت مجتمعات متطورة مثل أمريكا وقعت فريسة لهذا الغول والوحش (السوشيال ميديا)، فماذا تستطيع أن تفعل دول نامية أو ثقافتها لم تصل لهذه الدرجة! بالتأكيد ستنهار".
أسامة خليل (4)

أسامة خليل: السوشيال ميديا تحكم بعض مجالس الأندية

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن بعض المسؤولين الموجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، كما أنهم غير مدركين أولويات المرحلة، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار". وقال أسامة خليل: "هل المرحلة أولويتها أن نعلي شأن كرة القدم، والتناحر عليها! البعض ليس همه إلا أن يرضي جماهيره، ولا ينظر إلى الظروف المحيطة، لكنه حريص على إرضاء جماهيره والخوف على مقعده في مجالس الإدارات، لأنهم يعتقدون أن الجمهور هو الذي يأتي بهم في مجالس الأندية".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]