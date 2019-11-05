عمرو الجنايني: سنطبق الـVAR.. واستقالة فضل شائعات

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

عمرو الجنايني

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد بينه وبين محمد فضل، عضو اللجنة أي خلافات، مشيرًا إلى أن ما تردد حول اتجاه الأخير للاستقالة مجرد شائعات فقط، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وأكد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن تأجيل مباراة القمة كان بطلب أمني، مشيرًا إلى أنه لا يؤجل مباريات بالتليفون، أو بطلب رؤساء أندية كما كان يحدث، وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تطبيق تقنية الفيديو بأحدث الطرق العالمية، ويتبقى فقط تدريب الحكام المصريين عليها وهو ما يتم حاليًا.

وشدد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على أن مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لافتًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق، وسيتم طرح تذاكر المباريات عبر نظام تذكرتي. وحول أسعار التذاكر قال إنها تتراوح ما بين 25 إلى 250 جنيهًا، لذا تعتبر في متناول الجميع، وأشار عمرو الجنايني

وشدد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على أن مصر جاهزة لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لافتًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق، وسيتم طرح تذاكر المباريات عبر نظام تذكرتي.



وحول أسعار التذاكر قال إنها تتراوح ما بين 25 إلى 250 جنيهًا، لذا تعتبر في متناول الجميع، وأشار عمرو الجنايني إلى أن المنتخب الأولمبي جاهز للبطولة، وخاض فترة إعداد مميزة، وتم توفير كل سبل النجاح له.



وتولى عمرو الجنايني، رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، عقب الاستقالة التي تقدم بها هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد السابق ومجلس إدارته، بعد إخفاق الفراعنة في بلوغ ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والخروج من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، بعد الهزيمة بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي.