ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

ماريان خوري

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.

وعبرت المخرجة ماريان خوري عن سعادتها الكبيرة بتواجد الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها لم تكن تتوقع أن يتواجد الفيلم من بداية تقديمها فى المهرجان، ولكنها الآن فخورة لتواجدها، مشيرة إلى أن جائزتها الحقيقية هي عرض العمل على جمهور "القاهرة السينمائي". وتولت