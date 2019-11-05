ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»
تحرير:محمد عبدالمنعم
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
ماريان خوري
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا.
الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
وعبرت المخرجة ماريان خوري عن سعادتها الكبيرة بتواجد الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها لم تكن تتوقع أن يتواجد الفيلم من بداية تقديمها فى المهرجان، ولكنها الآن فخورة لتواجدها، مشيرة إلى أن جائزتها الحقيقية هي عرض العمل على جمهور "القاهرة السينمائي".
وتولت
وعبرت المخرجة ماريان خوري عن سعادتها الكبيرة بتواجد الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها لم تكن تتوقع أن يتواجد الفيلم من بداية تقديمها فى المهرجان، ولكنها الآن فخورة لتواجدها، مشيرة إلى أن جائزتها الحقيقية هي عرض العمل على جمهور "القاهرة السينمائي".
وتولت "مريان" إنتاج الفيلم بنفسها، مشيرة إلى أنه فيلم عن عائلتها، فوجب أن تكون مسئولة عنه من بدايته، ولفتت إلى أن الفيلم به أرشيف كبير عن عائلتها يمتد لمائة عام، من صور وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، ونوهت أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي؛ الإسكندرية والقاهرة وصولا لباريس ولندن وهافانا، وقالت إن المشاهد المستخدمة بالعمل هى تولد من حوارها مع ابنتها "سارة" التى تدرس السينما فى كوبا عن الحياة، الموت، الهُوية، السينما، أحلامنا والحب.
ماريان خوري هى أيضا رئيسة سينما زاوية، المهتمة بعرض أفلام المهرجانات والأعمال المستقلة، وخلال الفترة الماضية احتلفت السينما بمئوية إحسان عبدالقدوس، وعرض فيلم من الأعمال المأخوذة عن رواياته، كما تم تنظيم معرض لأفيشات أفلامه، ومن الأفلام التى تم عرضها "الوسادة الخالية"، "أنا حرة"، "في بيتنا رجل"، "النظارة السوداء"، "الخيط الرفيع"، "لا تطفئ الشمس"، "الراقصة والسياسي"، "لا تسألني من أنا"، و"حتى لا يطير الدخان".
لم تكن "ماريان" تتوقع النجاح الكبير الذي حققته افلام إحسان، فهى تقول إن الإقبال الجماهيري على الأفلام كان رائعا، ولم يكن فى الحسبان، مشيرة إلى أنها متحمسة لأن تعيد التجربة مرة أخرى، خاصة بعد نجاح أفلام يوسف شاهين المرممة، مشيرة إلى أنها فخورة بالإقبال الكبير على سينما زاوية.