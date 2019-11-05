رياضة

عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجمهور للمدرجات

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
يرى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور عاد بالفعل للمدرجات، وأن ذلك حدث في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وواصل الجنايني: «نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور، والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي».
وعن مسابقة الدوري قال: «أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير». وتابع الجنايني: «القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي
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أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
الجبلاية - اتحاد الكرة (3)

الجبلاية: قرار تأجيل الدوري يصدر خلال ساعات

اتخذ اتحاد الكرة، قرارًا بتأجيل كل مباريات بطولة الدوري الممتاز، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وبحسب مصدر في الجبلاية، فإن الإعلان عن القرار بشكل رسمي، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، جاء ذلك بعد عدم التوصل لحل بشأن أزمة مباراة الأهلي والجونة، والتي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
اتحاد-الكرة (1)

اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
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