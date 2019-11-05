عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجمهور للمدرجات

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

عمرو الجنايني

يرى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور عاد بالفعل للمدرجات، وأن ذلك حدث في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، وفي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وواصل الجنايني: «نحن نريد في اتحاد الكرة عودة الجمهور، والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي».

وعن مسابقة الدوري قال: «أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير». وتابع الجنايني: «القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي

وعن مسابقة الدوري قال: «أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير».



وتابع الجنايني: «القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي ناد، فلم ولن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص».



وعن لقاء القمة أشار الجنايني إلى أنها ستقام في نهاية الدور الأول لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.



وتولى الجنايني، رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت، عقب الاستقالة التي تقدم بها هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية السابق ومجلس إدارته، بعد إخفاق الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

