«رياح وسقوط أمطار».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

طقس بارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 28شبين الكوم 19 27طنطا 19 27دمنهور 17 28الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 27دمياط 22 27الزقازيق