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«رياح وسقوط أمطار».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
طقس بارد
طقس بارد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 28شبين الكوم 19 27طنطا 19 27دمنهور 17 28الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 27دمياط 22 27الزقازيق
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: 5 ملايين جنيه خسائر «مخبز الشيخ زايد»

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا. وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليوني وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي.
طارق-شوقى

التعليم: السيسي طالب بزيادة مدارس التكنولوجيا لـ50 مدرسة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020. جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة «هيرتفوردشاير» بالعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «جلوبال»، يكون مقرها العاصمة الإدارية، الجديدة تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة هيرتفوردشاير، التي يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.?
دار-الافتاء-المصرية

في ذكرى مولده.. الإفتاء تدعو إلى التمسك بأخلاق النبي

دعت دار الإفتاء المصرية إلى التمسك بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والالتزام بسنته الشريفة، مضيفه في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار بمناسبة ذكرى مولد النبي: "لا بُدَّ لنا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته.. ولنعلم أنه «لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.. وما خُيِّرَ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا.. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، كان متسامحًا ولم ينتقم لنفسه أبدًا إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى.
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القيادة والشبورة

طقس اليوم الخميس.. شبورة صباحا وبرودة ليلا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الخميس، والتي أظهرت أن البلاد يسودها طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا فى المناطق الشمالية، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، اليوم الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية بالبلاد، غدا الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
هطول-أمطار-غزيرة-على-الإسكندرية-بسبب-عوة (1)

الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
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