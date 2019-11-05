رياضة

القيعي يحذر جماهير الأهلي من الانجراف وراء الفتنة

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
ثمن عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للصلح مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد زيارته لمحمود الخطيب مساء أمس الإثنين. وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية، أن تهدئة الأجواء أمر مطلوب في الوقت الحالي، محذرًا الجماهير الحمراء من الانجراف وراء دعاة الفتنة والمستفيدين من وجود خلاف بين آل الشيخ ومجلس القلعة الحمراء. وطالب مستشار التعاقدات بالأهلي، جمهور القلعة الحمراء المتحفظ على مصالحة آل الشيخ والخطيب بالهدوء، وعدم اتخاذ مواقف انفعالية يتم استغلالها بشكل غير صحيح.
وقال عدلي القيعي: «كانت هناك مبادرات على مدار الفترة الماضية وانتهت بزيارة آل الشيخ للخطيب، وهي بمثابة زيارة 80 مليون أهلاوي، ولا تنشغلوا بغير الأهلي في الفترة المقبلة ولا يجب الرد أو التحفيل والمكايدة لكن يكون الرد بالسرد الحقيقي والمنطقي». وتابع مستشار التعاقدات بالأهلي: «حديث آل
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أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
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كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
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ألميريا يفسخ تعاقده مع بيدرو بالتراضي

أعلن نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الإثنين، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها النادي أن فسخ التعاقد مع المدرب جاء بالتراضي بين الطرفين، حيث كتب حساب النادي، قائلا: "تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًّا مع المدرب بيدرو إيمانويل، شكرًا لك بيدرو على مجهودك الكبير مع ألميريا نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا".
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الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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مصطفى مراد فهمي: الخطيب لا يحتاج للنصح

أكد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، أنه أغلق صفحة الانتخابات الماضية التي خاضها بالنادي الأهلي، على منصب نائب الرئيس، ولم يوفق في مواجهة العامري فاروق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات متلفزة. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "علاقتي رائعة ببعض أعضاء المجلس الحالي، خاصة خالد مرتجي، وفي النادي الأهلي تعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد نهاية الانتخابات". وعن نصيحته لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح مصطفى مراد فهمي: "الخطيب لا يحتاج للنصح فهو قادر على اتخاذ القرارات التي تحافظ على هيبة القلعة الحمراء".
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