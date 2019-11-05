القيعي يحذر جماهير الأهلي من الانجراف وراء الفتنة

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

عدلي القيعي

ثمن عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للصلح مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد زيارته لمحمود الخطيب مساء أمس الإثنين. وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية، أن تهدئة الأجواء أمر مطلوب في الوقت الحالي، محذرًا الجماهير الحمراء من الانجراف وراء دعاة الفتنة والمستفيدين من وجود خلاف بين آل الشيخ ومجلس القلعة الحمراء. وطالب مستشار التعاقدات بالأهلي، جمهور القلعة الحمراء المتحفظ على مصالحة آل الشيخ والخطيب بالهدوء، وعدم اتخاذ مواقف انفعالية يتم استغلالها بشكل غير صحيح.

وقال عدلي القيعي: «كانت هناك مبادرات على مدار الفترة الماضية وانتهت بزيارة آل الشيخ للخطيب، وهي بمثابة زيارة 80 مليون أهلاوي، ولا تنشغلوا بغير الأهلي في الفترة المقبلة ولا يجب الرد أو التحفيل والمكايدة لكن يكون الرد بالسرد الحقيقي والمنطقي». وتابع مستشار التعاقدات بالأهلي: «حديث آل