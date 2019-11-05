رياضة

إيريك تين هاج يحبط مساعي بايرن ميونيخ

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
إيريك تين هاج
إيريك تين هاج
ارتبط اسم إيريك تين هاج، مدرب أياكس، بتدريب بايرن ميونيخ، بعد إقالة العملاق البافاري لمدربه نيكو كوفاتش هذا الأسبوع، ورد تين هاج على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: «لدي علاقة جيدة مع لاعبي فريقي، وبإمكاني التأكيد على بقائي مع أياكس هذا الموسم، بايرن نادٍ رائع، واستمتعت بالوقت الذي قضيته هناك، والنادي له مكانة خاصة في قلبي، لكني الآن في أياكس»، وسبق لتين هاج تدريب الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وهو ما جعله أقرب المرشحين لتولي المهمة في الفترة المقبلة.
وأردف: «أنا أعيش الحاضر وأركز بشكل كامل مع أياكس، إذ تنتظرنا مباراة مهمة غدًا ضد تشيلسي».   ورغم التقارير التي أفادت ببدء إدارة النادي الألماني مفاوضاتها مع صاحب الـ49 عامًا، إلا أن مدرب أياكس نفى تلقيه أي اتصال من جانب مسؤولي بايرن ميونخ حتى الآن.   وكان مارك أوفرمارس، المدير
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أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

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تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

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