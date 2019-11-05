إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

إصابة فلسطيني

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين، واعتدت على أهالي الأسرى، أمام سجن "مجدو" الإسرائيلي.وأفاد نادي الأسير في جنين وذوو أسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب من أمام السجن واعتدت بالضرب على أهالي الأسرى، بعد مشادات وقعت بين الأهالي وشرطة الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة