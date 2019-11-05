البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم ،الثلاثاء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019. كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، إعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد المركزي، أن البنوك ستعاود عملها يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. اورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس، الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.25 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسى في البورصة