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البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أعلنت البورصة المصرية اليوم ،الثلاثاء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019. كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، إعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد المركزي، أن البنوك ستعاود عملها يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. اورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس، الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.25 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسى في البورصة
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منفذ-بيع-لحوم

شعبة اللحوم: 15% تراجعا في الأسعار بسبب وفرة المعروض

تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر الكليو بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها على حسب النوع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك تأثرا بتراجع أسعار الماشية. وأرجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، فضلا عن زيادة المعروض في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية. وبحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.21 جنيه للبيع، و16.11 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1510 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
جنية (3)

3 سنوات من التعويم.. الجنيه يسترد 335 قرشا والبورصة تربح 311 مليار جنيه

3 سنوات بالتمام والكمال انقضت منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وهو القرار الذي على أثره شهدت مصر حالة من التوتر الاقتصادي غير المسبوق، صحبها ارتفاع كبير في أسعار غالبية السلع، وذلك نتيجة ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، إذ قرر البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، حيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.
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البورصة

بعد تصريحات السيسي.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الخميس، بصورة جماعية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة. وربحت القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوي 727.704 مليار جنيه. وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.55% ليصل إلي مستوي14558 نقطة. ربح مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وأرتفع مؤشر إيجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41%.
دولار

الدولار يواصل تراجعه في البنوك.. والأخضر يفقد 4 قروش

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليفقد نحو 4 قروش. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.13 جنيه، ونحو 16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.25 جنيه للبيع، و16.15 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.24 جنيه للبيع، و16.14 جنيه للشراء.
بورصة (2)

مبيعات مصرية تكبد البورصة 4.4 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.23 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14126.51 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 528.74 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1400.15 نقطة.
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