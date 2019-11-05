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«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

تركيا ترى أن قناة الجزيرة تحاول كسر التحالف القطري التركي، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة عن العملية التركية في سوريا، لتخون بذلك صلتها الحميمة مع قطر
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
قناة الجزيرة
قناة الجزيرة
يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
تلك السياسة تؤكد أن قطر غير جديرة بأي تحالف أو تعاون وأنها لا تحترم اتفاقياتها وتعهداتها ومواقفها. دعاية معادية مؤخرا نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية في خطوة غريبة وغير مفهومة، وهي الذراع الإعلامية للحكومة القطرية، دعاية معادية لتركيا، تحت ذريعة الصحافة المستقلة والموضوعية. كما اتهمت القناة الإنجليزية،
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قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
الجيش-السورى

الجيش السوري ينشر وحداته بالريف الشرقي لمواجهة تركيا

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري بدأ في نشر وحداته في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقى البلاد، لمواجهة العدوان التركي، ولم تورد الوكالة الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد. وخاضت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء الماضي، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (3)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،
احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
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قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان: سنسحق رؤوس المسلحين الأكراد في سوريا

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من أن بلاده ستسحق رؤوس المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا، إذ قال أردوغان في خطاب: «إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين».. يأتي ذلك بعد حديث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل، وفقًا لسكاي نيوز.
العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
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