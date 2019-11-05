«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

تركيا ترى أن قناة الجزيرة تحاول كسر التحالف القطري التركي، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة عن العملية التركية في سوريا، لتخون بذلك صلتها الحميمة مع قطر
يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي.
وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
تلك السياسة تؤكد أن قطر غير جديرة بأي تحالف أو تعاون وأنها لا تحترم اتفاقياتها وتعهداتها ومواقفها.
دعاية معادية
مؤخرا نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية في خطوة غريبة وغير مفهومة، وهي الذراع الإعلامية للحكومة القطرية، دعاية معادية لتركيا، تحت ذريعة الصحافة المستقلة والموضوعية.
كما اتهمت القناة الإنجليزية،
تلك السياسة تؤكد أن قطر غير جديرة بأي تحالف أو تعاون وأنها لا تحترم اتفاقياتها وتعهداتها ومواقفها.
دعاية معادية
مؤخرا نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية في خطوة غريبة وغير مفهومة، وهي الذراع الإعلامية للحكومة القطرية، دعاية معادية لتركيا، تحت ذريعة الصحافة المستقلة والموضوعية.
كما اتهمت القناة الإنجليزية، تركيا بترحيل اللاجئين السوريين دون الاستناد إلى أدلة واقعية، وفشلت القناة القطرية في التمييز بين الأكراد السوريين وحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا منظمة "إرهابية".
وردا على ذلك سرعان ما هددت صحيفة "ديلي صباح" التركية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانقلاب على قطر وقطع العلاقات معها إذ لم توقف الدوحة الدعاية المعادية لتركيا في شبكة الجزيرة الإنجليزية، مشيرة إلى أن القناة استسلمت للتحيز والأخبار المزيفة لتصوير الإرهابيين المعروفين والهاربين من القانون على أنهم "ناشطون مضطهدون".
تهديد بالانقلاب
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الإثنين، إن مستقبل الشراكة التركية - القطرية على المحك، وعلى الجزيرة قبل أن يفوت الأوان التخلص من جميع الأفراد الذين يسعون إلى تسميم هذا التحالف من وراء دخان الصحافة المستقلة.
كما هددت الصحيفة بأن تركيا قد تنقلب على الدوحة وتقف في صف الدول المقاطعة لقطر بسهولة في ضوء تورط الجزيرة الإنجليزية في حملة التشهير ضد تركيا، وعلى الدوحة ألا تتوقع من الشعب التركي دعمها.
وصحيفة "ديلي صباح" معروفة بأنها لسان حال السلطة ولا تتكلم في افتتاحيتها دون ضوء أخضر رسمي.
الصحيفة أضافت أيضا "أن قناة الجزيرة القطرية في نسختها الإنجليزية تحاول كسر التحالف القطري التركي، عند طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة عن العملية التركية في سوريا، لتخون بذلك صلتها الحميمة مع قطر".
وتابعت الصحيفة بأن أمير قطر يمتلك قصرًا عثمانيا بقيمة 90 مليون دولار على ضفاف مضيق البوسفور بتركيا، كما رد تميم مقابل القصر العثماني، بمساعدة تركيا اقتصاديا عندما انهارت الليرة التركية العام الماضي.
وتابعت "ديلي صباح"، ما فعلته الجزيرة الإنجليزية خيانة لإرثها مع قطر، حيث تحاول مجموعة صغيرة من الناس داخل الجزيرة الإنجليزية بتفكيك تراث الشبكة الخاصة بهم عن عمد وتقويض الشراكة التركية القطرية.
الصحيفة التركية أشارت إلى أن أي علاقة معرضة لخطر الانهيار، وفي ضوء تورط الجزيرة الإنجليزية في حملة التشهير ضد تركيا، لا يتوقع من الشعب التركي دعم قطر ضد الدول التي تقاطعها بالفعل.
كما اعتبر تقرير "ديلي صباح" أن تغطية القناة القطرية لعملية "نبع السلام" التركية في الشمال السوري، لا يمكن تمييزها تقريبا عن قناة "العربية" وغيرها من القنوات الخليجية، مما يثير تساؤلات حول سلامة العلاقات التركية القطرية.
واتحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمير تميم بن حمد آل ثان، عندما تجمعت (الإمارات العربية المتحدة) والمملكة العربية السعودية ودول أخرى على مقاطعة قطر جراء دعمها للأنشطة الإرهابية.
وتركيا وقطر شريكان استراتيجيان، فمنذ عام 2015، دعم البلدان علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث تستثمر قطر مليارات الدولارات في تركيا، وتساعد الشركات التركية، الدوحة في تقديم المعونات المختلفة من أجل الاستعداد لكأس العالم 2022.
الصحيفة اختتمت بتوجيه نصيحة لقطر، وهي أن الجزيرة تحتاج إلى التخلص من جميع الأفراد الذين يسعون إلى تسمم هذا التحالف من وراء دخان الصحافة المستقلة، وعليها أن تتخذ الخطوات اللازمة، ويجب على الحكومة التركية اعتبار الجزيرة الإنجليزية "منفذًا عدائيا".
هجوم سابق
وانعكست الزيارة الأخيرة التى أجراها أمير قطر تميم بن حمد خلال يوليو الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على العلاقات القائمة بين قطر وتركيا أيضا، خاصة أن أمير قطر لم يتوسط خلال تلك الزيارة لحل الأزمة التركية الأمريكية الأخيرة، نتيجة العقوبات الأمريكية، والخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب حيال تركيا.
وهذا ليس الهجوم الأول لـ"الجزيرة" على تركيا، فبالتزامن مع تلك الزيارة، شنت فضائية "الجزيرة" القطرية هجوما مفاجئا على حليف قطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تزامنا مع زيارة تميم بن حمد لأمريكا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أيضا بدأت الاستثمارات القطرية تهرب من تركيا، خاصة مع استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تشهدها تركيا منذ شهور، وذكرت مواقع وحسابات تركية معارضة أن رجال الأعمال القطريين هربوا مؤخرا من تركيا وتركوا أنقرة تلقى مصيرها مع أزمتها الاقتصادية.
وكشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، على الرغم من العلاقة الوثيقة بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أمريكية، بينما يقدر خبراء اقتصاديون الاستثمار القطري في تركيا بنحو 20 مليار دولار، وبحسب تقرير توبراكز، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي حال تم اتخاذ هذه الخطوة، سيكون لها تأثيرها الكبير على الاقتصاد التركي المتدهور، بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركية، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية أن يخاطر باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا، التي مرت بأزمة عملة طاحنة على مدار العامين الماضيين.