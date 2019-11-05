«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

تركيا ترى أن قناة الجزيرة تحاول كسر التحالف القطري التركي، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة عن العملية التركية في سوريا، لتخون بذلك صلتها الحميمة مع قطر

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

قناة الجزيرة

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.

تلك السياسة تؤكد أن قطر غير جديرة بأي تحالف أو تعاون وأنها لا تحترم اتفاقياتها وتعهداتها ومواقفها. دعاية معادية مؤخرا نشرت قناة الجزيرة الإنجليزية في خطوة غريبة وغير مفهومة، وهي الذراع الإعلامية للحكومة القطرية، دعاية معادية لتركيا، تحت ذريعة الصحافة المستقلة والموضوعية. كما اتهمت القناة الإنجليزية،