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في ذكرى مولده.. الإفتاء تدعو إلى التمسك بأخلاق النبي

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
دعت دار الإفتاء المصرية إلى التمسك بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والالتزام بسنته الشريفة، مضيفه في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار بمناسبة ذكرى مولد النبي: "لا بُدَّ لنا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته.. ولنعلم أنه «لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.. وما خُيِّرَ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا.. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، كان متسامحًا ولم ينتقم لنفسه أبدًا إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى.

وأشارت الدار إلى أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله كان متواضعًا سمحًا حليمًا، ذا رأفَة بالناس يرحمهم وَيَسْعى في قضاءِ حوائجهم.. صدق من وصفه فقال: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}.

وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: 5 ملايين جنيه خسائر «مخبز الشيخ زايد»

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن مخبز الشيخ زايد المليوني كان يُحقق خسائر تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا. وأوضح الوزير، أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليوني وافتتاحه في عام 2011 لتوفير الاحتياطي.
طارق-شوقى

التعليم: السيسي طالب بزيادة مدارس التكنولوجيا لـ50 مدرسة

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020. جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.
السيسي (5)

قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة «هيرتفوردشاير» بالعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «جلوبال»، يكون مقرها العاصمة الإدارية، الجديدة تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة هيرتفوردشاير، التي يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.?
طقس-بارد (1)

«رياح وسقوط أمطار».. الأرصاد تُعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
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البورصة

البورصة إجازة الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوي

أعلنت البورصة المصرية اليوم ،الثلاثاء، أنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 11 نوفمبر 2019. كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، إعتبار يوم الأحد المقبل، عطلة رسمية للبنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف. وأكد المركزي، أن البنوك ستعاود عملها يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر. اورتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14672 نقطة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

بمناسبة المولد النبوي.. 9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، وأكد أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلكـ ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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