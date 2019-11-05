في ذكرى مولده.. الإفتاء تدعو إلى التمسك بأخلاق النبي

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

دار الإفتاء

دعت دار الإفتاء المصرية إلى التمسك بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والالتزام بسنته الشريفة، مضيفه في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار بمناسبة ذكرى مولد النبي: "لا بُدَّ لنا أن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه ونلتزم بسنته.. ولنعلم أنه «لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.. وما خُيِّرَ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا.. فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، كان متسامحًا ولم ينتقم لنفسه أبدًا إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى.