أمير مرتضى يصدم كهربا.. ويدافع عن فرجاني ساسي

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

أمير مرتضى منصور

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة فريقه لإراحة لاعبيه المجهدين ولكن ليس لأسباب فنية كما ردد البعض، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "فرجاني ساسي كان يحصل على حقنتين بين شوطي كل مباراة وهذا الأمر لا يعرفه أحد.. واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".

وأشار أمير مرتضى منصور، إلى أن الزمالك تفاوض بالفعل مع وادي دجلة من أجل ضم لاعب الوسط محمد عبد العاطي في بداية الموسم ولم يتم التوصل لنقطة اتفاق ولكن المفاوضات لم تتجدد. كما أعلن أمير إغلاق الباب أمام عودة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد رحيله عن الزمالك بدون إذن، قائلآ: