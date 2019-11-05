نجم مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد في الميركاتو

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

رحيم سترلينج

يرغب ريال مدريد في تدعيم صفوفه بقوة الفترة المقبلة، وذلك بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعرضه للكثير من النتائج السلبية سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم الإنجليزي لفريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج، مشيرة إلى أن عرض الفريق الملكي يتضمن رحيل جاريث بيل إلى الفريق السماوي، وينوي ريال مدريد، عرض خدمات بيل على مانشستر سيتي بجانب تقديم 81 مليون يورو، من أجل الحصول على رحيم سترلينج.

وتابعت الشبكة أن ضم سترلينج يعد أولوية بالنسبة لريال مدريد، مضيفة أن النادي الإسباني سيرسل مبعوثيه لمتابعة اللاعب الإنجليزي في المباريات المقبلة مع ناديه مانشستر سيتي. وأشارت الشبكة إلى أن المان سيتي يدرس منح سترلينج، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب. وختمت

وتابعت الشبكة أن ضم سترلينج يعد أولوية بالنسبة لريال مدريد، مضيفة أن النادي الإسباني سيرسل مبعوثيه لمتابعة اللاعب الإنجليزي في المباريات المقبلة مع ناديه مانشستر سيتي.



وأشارت الشبكة إلى أن المان سيتي يدرس منح سترلينج، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.



وختمت الشبكة بأن اللاعب الإنجليزي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2023.



ويقدم سترلينج مستويات مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، جيث سجل 13 هدفًا في 15 مباراة خاضها في جميع المسابقات.



وأتت أهداف سترلينج بواقع 7 أهداف في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي، و4 أهداف في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وهدف وحيد في مباراة واحدة خاضها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إلى جانب هدف في الدرع الخيرية.