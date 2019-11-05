رياضة

أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
وواصل أمير مرتضى منصور: «كنت أعاني من مشكلة في التواصل مع كريستيان جروس، فكان يحضر قبل المران بـ5 دقائق ويرحل عقب المران بعد ذات المدة ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل، والمشكلة مع جروس لم تكن فنية على الإطلاق، كنت أخلص له مثلما كنت أخلص لوالدي». وأشار المشرف على الكرة بالزمالك، إلى أن
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أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
مصطفى محمد

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
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امير-مرتضى

أمير مرتضى يصدم كهربا.. ويدافع عن فرجاني ساسي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن فترة التوقف جاءت في مصلحة فريقه لإراحة لاعبيه المجهدين ولكن ليس لأسباب فنية كما ردد البعض، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تحامل على نفسه خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا: "فرجاني ساسي كان يحصل على حقنتين بين شوطي كل مباراة وهذا الأمر لا يعرفه أحد.. واللاعب تحامل على نفسه كثيراً ولابد أن يتم معالجته بشكل سليم".
محمود-علاء

أمير مرتضى: رفضنا بيع محمود علاء لهذا السبب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رفض القلعة البيضاء عرضا لشراء محمود علاء مدافع الفريق، قبل عدة شهور، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: "الزمالك تلقى عرضا في الصيف لضم محمود علاء ولكن رفضنا لحاجة الفريق لخدماته، كما أننا ندرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى منصور: هل تريدون إضحاك القارة علينا إذا خسرنا؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، عن مصير ملعب مباراة الفريق مع جينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم، قائلا: "أخبرت الأمن برغبتنا في إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون على استاد القاهرة أو بتروسبورت في حضور من 20 إلى 40 ألف مشجع، وفوجئت بالأمن يرد بأن اللقاء سيكون على استاد السلام وبدون جمهور. وأنا أقول لهم لا، لن أقبل ذلك، وكفاكم ما حدث سابقا، فبسببكم كدنا نخرج من دوري أبطال إفريقيا بسبب رغبة المسؤول في نقل اللقاء إلى برج العرب في المرة السابقة، قلنا له لا يمكن، فقال لنا (يلا يا حبيبي على برج العرب)".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور لكهربا: «المفاجآت قادمة وبقوة»

أظهر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، الذي يلعب حاليا في صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه وثَّق عقد كهربا في سبتمبر 2017، مبينا أنه يمتد حتى عام 2022، مشيرا إلى أن كهربا خالف هذا العقد برحيله دون إذن النادي للفريق البرتغالي. وأوضح مرتضى منصور أن عقد محمود عبد المنعم "كهربا" لا يشمل أي شروط جزائية، كما أكد رئيس القلعة البيضاء أن نادي الزمالك واثق بشأن قوة موقفه القانوني في هذه الأزمة.
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