أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

كريستيان جروس

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".

وواصل أمير مرتضى منصور: «كنت أعاني من مشكلة في التواصل مع كريستيان جروس، فكان يحضر قبل المران بـ5 دقائق ويرحل عقب المران بعد ذات المدة ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل، والمشكلة مع جروس لم تكن فنية على الإطلاق، كنت أخلص له مثلما كنت أخلص لوالدي». وأشار المشرف على الكرة بالزمالك، إلى أن

وواصل أمير مرتضى منصور: «كنت أعاني من مشكلة في التواصل مع كريستيان جروس، فكان يحضر قبل المران بـ5 دقائق ويرحل عقب المران بعد ذات المدة ولا يتحدث مع اللاعبين في أي مشاكل، والمشكلة مع جروس لم تكن فنية على الإطلاق، كنت أخلص له مثلما كنت أخلص لوالدي».



وأشار المشرف على الكرة بالزمالك، إلى أن العلاقة مع النادي الأهلي سوف تتحسن كثيرًا إذا كان حسام غالي أو عماد متعب في منصب مدير الكرة.



واتم أمير مرتضى منصور: «لا تجمعني علاقة بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي في النادي الأهلي، وهو بالنسبة لي علامة استفهام، هو يعتقد أنه إذا لم يفعل ما يفعله الآن سوف يرحل عن الأحمر».