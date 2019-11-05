السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتسببت النيران في حالة من الرعب بين أهالي قليوب والعاملين في المصنع بسبب قوتها، وبلغ عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماده حوالي 40 سيارة.كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو