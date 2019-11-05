جريمة

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
حريق
حريق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وتسببت النيران في حالة من الرعب بين أهالي قليوب والعاملين في المصنع بسبب قوتها، وبلغ عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماده حوالي 40 سيارة.كان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو
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حريق مصنع (1)

النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
فتاة-العياط

إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
حمو-بيكا

اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر

أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.
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حريق مصنع (1)

الاستعانة بالقوات المسلحة لإخماد حريق هائل في مصنع بقليوب

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إنه جرى الدفع بـ30 سيارة إطفاء و4 آخرين من القوات المسلحة، لإخماد حريق مصنع أبو حوا للموتوسيكلات بقليوب، مشيرا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق يرافقه اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء أركان حرب أيمن حسين، المستشار العسكري للمحافظة، وحامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
انهيار عقار - أرشيفية

انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
جثة (3)

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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