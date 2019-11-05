شعبة اللحوم: 15% تراجعا في الأسعار بسبب وفرة المعروض

شهدت أسعار اللحوم انخفاظا ملحوظا في الأسواق عقب عيد الأضحى المبارك، وأكدت شعبة اللحوم بالغرفة التجارية أن الأسعار تراجعت بنسبة 15% نتيجة توافر المعروض بشكل كبير

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

أسعار اللحوم في الأسواق

تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر الكليو بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها على حسب النوع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك تأثرا بتراجع أسعار الماشية. وأرجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، فضلا عن زيادة المعروض في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية. وبحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية.

زيادة المعروض ومشروع إحياء البتلو أهم أسباب انخفاض الأسعار قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم انخفضت خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، مرجعا هذا إلى عدة أسباب منها، زيادة المعروض في الأسواق بشكل ملحوظ. وأضاف وهبة أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم