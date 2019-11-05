شعبة اللحوم: 15% تراجعا في الأسعار بسبب وفرة المعروض
شهدت أسعار اللحوم انخفاظا ملحوظا في الأسواق عقب عيد الأضحى المبارك، وأكدت شعبة اللحوم بالغرفة التجارية أن الأسعار تراجعت بنسبة 15% نتيجة توافر المعروض بشكل كبير
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أسعار اللحوم في الأسواق
تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر الكليو بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها على حسب النوع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك تأثرا بتراجع أسعار الماشية.
وأرجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، فضلا عن زيادة المعروض في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية.
وبحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية.
زيادة المعروض ومشروع إحياء البتلو أهم أسباب انخفاض الأسعار
قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم انخفضت خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، مرجعا هذا إلى عدة أسباب منها، زيادة المعروض في الأسواق بشكل ملحوظ.
وأضاف وهبة أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم
زيادة المعروض ومشروع إحياء البتلو أهم أسباب انخفاض الأسعار
قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم انخفضت خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، مرجعا هذا إلى عدة أسباب منها، زيادة المعروض في الأسواق بشكل ملحوظ.
وأضاف وهبة أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من جانب المواطنين نظرا لانخفاض سعرها مقارنة باللحوم البلدية.
وأضح رئيس الشعبة أن تباطؤ وضعف استهلاك المواطنين ساهم أيضا في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية وهو ما أثر بالتأكيد على الأسعار وساهم في تراجعها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة.
وأكد وهبة أن مشروع إحياء البتلو والخاص بتسمين العجول يعد من العوامل الأساسية والتي ساهمت في انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق نتيجة زيادة المعروض، لافتا إلى أنه من خلال المشروع أصبحنا ننتج كمية من اللحوم تعادل خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
وأصدرت وزارة الزراعة قرارا بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل، وأدى هذا القرار إلى وصول نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وهو ما دى إلى تضاعف الكميات المنتجة بشكل كبير.
وعن أسعار اللحوم في الأسواق، أوضح رئيس الشعبة، أن سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح ما بين نحو 130 و140 جنيها، ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 110 و120 في المحافظات، وما بين 120 و130 جنيها في القاهرة والإسكندرية، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 90 و110 جنيهات.
أسعار اللحوم المستوردة
قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم انخفضت خلال الفترة الأخيرة بسبب حالة الركود الشديدة في السوق.
وأضاف أن زيادة المعروض من اللحوم المستوردة والعجول الحية من السودان والبرازيل ساهمت أيضا في تراجع الأسعار.
وتراجعت أسعار اللحوم المجمدة والمستوردة في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، ليبلغ سعر كليو اللحم السوداني نحو 85 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها، كما تم طرح كميات من اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 63 جنيها للكيلو.
وارتفعت قيمة واردات مصر من اللحوم إلى ما يقارب نصف المليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بقيمة قدرها 448.5 مليون دولار، مقابل 367.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بزيادة بلغت قيمتها 80.5 مليون دولار خلال عام، بحسب بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستورد مصر 70% من احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة خلال العام الحالي عن استيراد 66 ألف رأس ماشية، و130 ألف طن لحوم، منها 45 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبردة، من البرازيل، نيوزلندا، أمريكا وأستراليا وكندا، إضافة إلى استيراد 39232 رأس جمال حية، والعجول الحية المعدة للذبح الفورى وعددها 15043 رأسا و4017 رأس عجلة عشار و46743 رأسا من عجول التربية خلال الشهرين الماضيين.