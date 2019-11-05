الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

يقول خبراء التغذية ليسي لاكاتوس وتامي لاكاتوس، إن زيت الأفوكادو يعتبر أحد زيوت الطهي المفضلة، ويستخدم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، لا يتمتع بنكهة قوية

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الزيوت الصحية

في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".

أصبح التعايش مع أسلوب حياة صحي من الأمور المهمة، التي ينبغي وضعها في الاعتبار دائمًا، لذا كان المصدر الوحيد في الماضي لزيوت الطهي الصحية هو "زيت الزيتون" فقط، حيث يحتوي على معدلات منخفضة من الدهون، ولكن مع التقدم وزيادة القدرة على استخلاص الزيوت الطبيعية من الأطعمة المتناولة، أصبح لدينا أنواع مختلفة