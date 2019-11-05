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الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

يقول خبراء التغذية ليسي لاكاتوس وتامي لاكاتوس، إن زيت الأفوكادو يعتبر أحد زيوت الطهي المفضلة، ويستخدم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، لا يتمتع بنكهة قوية
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الزيوت الصحية
الزيوت الصحية
في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".
أصبح التعايش مع أسلوب حياة صحي من الأمور المهمة، التي ينبغي وضعها في الاعتبار دائمًا، لذا كان المصدر الوحيد في الماضي لزيوت الطهي الصحية هو "زيت الزيتون" فقط، حيث يحتوي على معدلات منخفضة من الدهون، ولكن مع التقدم وزيادة القدرة على استخلاص الزيوت الطبيعية من الأطعمة المتناولة، أصبح لدينا أنواع مختلفة
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نظام غذائي لانقطاع الدورة الشهرية.. تجنبي السكريات

يعتبر انقطاع الدورة الشهرية عملية بيولوجية طبيعية وجزء طبيعي عند وصول المرأة إلى سن اليأس، ولكن في كثير من الأحيان تصاحبها أعراض تغير روتين الحياة من بينها الأرق والهبات الساخنة، الاكتئاب وضعف الحالة الصحية. وبالنسبة لكل امرأة حتى التي تواجه أعراضا بسيطة، فإن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يزيد من خطر الإصابة بأمراض صحية طويلة الأجل مثل أمراض القلب وهشاشة العظام، ورغم أن الأعراض قد تكون صعبة، إلا أن انقطاع الدورة يمثل فرصة عظيمة لتقييم حالتك الصحية بشكل عام.
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الكرنب والرمان.. فواكه وخضراوات الشتاء تعزز المناعة

يُقال دائمًا إن الفاكهة والخضراوات تتنوع بشكل كبير في فصل الصيف، لكن الشتاء أيضًا له فاكهة خاصة به، توفر لك العناصر الغذائية المهمة التي تحتاج إليها، من أجل الحصول على معدلات عالية من الطاقة؛ فعلى سبيل المثال، الرمان يعمل على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وللتخلص من نزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي، فالبرتقال هو دائمًا الحل، لأنه غني بفيتامين C، ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الأخرى. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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قبل الشتاء.. عزز مناعتك بتناول العرقسوس والكركم

يعمل الجهاز المناعي كل نانو ثانية على محاربة الأجسام الغريبة والحفاظ على الصحة، ولكن في بعض الأحيان يجب تقويته، خاصة في الفترات التي يكون فيها عرضة لهجمات متزايدة من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض. والخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء وجزء لا يتجزأ من الجهاز المناعي، فهي تحدد مسببات الأمراض وتقتلها، وبينما تقرأ هذا كل يوم من حياتك، يتم العثور على خلايا سرطانية محتملة وتدميرها من قبَل الجهاز المناعي بطريقة معقدة ومتطورة بشكل ملحوظ. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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