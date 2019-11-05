الأفوكادو والبندق.. استبدل الزيوت المهدرجة بأخرى صحية

يقول خبراء التغذية ليسي لاكاتوس وتامي لاكاتوس، إن زيت الأفوكادو يعتبر أحد زيوت الطهي المفضلة، ويستخدم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، لا يتمتع بنكهة قوية
في الآونة الأخيرة، احتلت الزيوت الطبيعية والحيوية مكانة كبيرة في علاج المشكلات الصحية، المتعلقة بالبشرة والجسم، كما أنها تمدك بكثير من الفوائد، على سبيل المثال ترطيب البشرة والتخلص من آلام الظهر، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية، أنه يمكن استبدال الزيوت المهدرجة بزيوت صحية، غنية بالدهون الصحية، الخالية تمامًا من آي آثار جانبية، على سبيل المثال زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يوجد زيت البندق الذي يمنحك عديدا من الفوائد، نقلا عن موقع "health24".
أصبح التعايش مع أسلوب حياة صحي من الأمور المهمة، التي ينبغي وضعها في الاعتبار دائمًا، لذا كان المصدر الوحيد في الماضي لزيوت الطهي الصحية هو "زيت الزيتون" فقط، حيث يحتوي على معدلات منخفضة من الدهون، ولكن مع التقدم وزيادة القدرة على استخلاص الزيوت الطبيعية من الأطعمة المتناولة، أصبح لدينا أنواع مختلفة
أصبح التعايش مع أسلوب حياة صحي من الأمور المهمة، التي ينبغي وضعها في الاعتبار دائمًا، لذا كان المصدر الوحيد في الماضي لزيوت الطهي الصحية هو "زيت الزيتون" فقط، حيث يحتوي على معدلات منخفضة من الدهون، ولكن مع التقدم وزيادة القدرة على استخلاص الزيوت الطبيعية من الأطعمة المتناولة، أصبح لدينا أنواع مختلفة من الزيوت الصحية، الصالحة للطهي، والخالية تمامًا من أي آثار جانبية، بجانب ذلك من المهارة معرفة الزيوت التي يمكن تطبيقها مع وجبات محددة، إضافة إلى ذلك، عند اختيار زيت للطهي، عليك أن تضع عاملين أساسين :الدهون المصنعة ودرجة التسخين "قدح الزيت".
وبالرغم من أن نظام الكيتو يعتمد على استخدام الزبدة وزيت جوز الهند في الطهي (كل منهما غني بمعدلات عالية من الزيوت المشبعة)، إلا أنه ينصح بتحديد السعرات الحرارية لأقل من 10% من المكتسبة في اليوم الواحد، بجانب ذلك، يجب اختيار بدائل صحية، تحتوي على دهون غير مشبعة، وللتعرف على الزيوت الحيوية الصحية التي ينبغي استخدامها في الطهي، ما يل بعض منها:
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1- زيت الأفوكادو
يقول خبراء التغذية ليسي لاكاتوس وتامي لاكاتوس، إن زيت الأفوكادو يعتبر أحد زيوت الطهي المفضلة، ويستخدم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك، لا يتمتع بنكهة قوية، فلن تظهر في الطعام بشكل كبير، كما يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E، فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يعمل كمضاد للأكسدة، لحماية الخلايا من التلف، وبما أنه غني بالدهون غير المشبعة، فهو ليس جيدا فقط لك، ولكن لديه درجة حرارة تسخين عالية، تساعد على طهي الطعام سريعًا أكثر من الأنواع الأخرى من الزيوت.
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2- زيت البندق
نعلم جيدًا جميع الفوائد الصحية التي يقدمها لك البندق، بداية من فقدان الوزن إلى التسريع من عملية الأيض، والحماية من السرطان، فمن المؤكد أن زيت البندق لديه أيضًا العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، ونظرًا لأنه لديه نكهة حلوة، فيصعب استخدامه أثناء طهي البطاطا الحلوة أو اللحوم، ولكن يمكنك استخدامه مع الخضراوات في الشتاء، على سبيل المثال الجزر، فبفضل المعدلات العالية من الدهون غير المشبعة، يتمتع بدرجة تسخين عالية، وغني بفيتامين E.
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3- زيت الفول السوداني
بالرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها لك، فهو محدود الاستخدام، لأنه ذو نكهة نفاذة، على سبيل المثال يستخدم في طهي الكيك والكوكيز، ويعتبر أيضًا خيارا جيدا للدهون غير المشبعة، مقارنة بالزيوت المهدرجة.
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4- زيت الطحالب"زيت بديل لزيت السمك"
غني بمضدات الأكسدة، كما أنه يتيمز بدرجة حرارة عالية، عندما يتعلق الأمر بالتسخين، وبما أنه يتميز بمذاق محايد، يمكن استخدامه مع أي نوع من الطعام.
5- زيت الزيتون
لا نستطيع أن نتحدث عن الزيوت الصحية للطهي، دون ذكر زيت الزيتون، حيث يتميز بمعدلات عالية من مضادات الأكسدة.