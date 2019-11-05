أمير مرتضى: بوطيب تعرض للظلم.. وأرفض تقييم ميتشو

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

خالد بوطيب

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، تقييم الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميشو)، المدير الفني للقلعة البيضاء، مضيفا أن الوقت مازال مبكراً، موضحاً أنه ضد التسرع في إصدار قرار بشأنه حتى بعد حصوله على كأس مصر، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأشار إلى أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق تعرض لظلم واضح في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات نافياً رغبة ميتشو في الاستغناء عنه، وأوضح أن أزمة الإدارة مع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق انتهت مؤكداً أن الإصابة الأخيرة وضعت اللاعب تحت ضغط نفسي كبير.

وانتقل نجل رئيس الزمالك للحديث عن الكونغولي كابونجو كاسونجو بعد فسخ عقده مع الوداد المغربي قائلاً: "سيحصل على مستحقاته حتى شهر يناير المقبل، وتقييمه بالفترة القادمة من جانب المدير الفني ميتشو". كما أعلن أمير إغلاق الباب أمام عودة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد رحيله عن