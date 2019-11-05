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الرقابة المالية: 50% إعفاء لمُصدِرى السندات الخضراء

تحرير:أمل نبيل ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
محمد عمران
محمد عمران
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في اجتماعه الأخير- على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصف فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف فى الألف من قيمة الأصدر حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء. قال رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر.
وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالى غير المصرفي، سبقها فى نهاية اغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الإختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد
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وزارة-المالية

المالية تعلن مواعيد صرف رواتب موظفي الحكومة في نوفمبر

ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي في المواعيد المعتادة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر الماضي أيام «7 - 11 - 12»، نوفمبر الحالي بدلًا من أيام «8 - 9 - 10» المعتادة كل شهر، حيث تزامنت مع الإجازات الرسمية، مضيفة أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر المقبل أيام «24 - 25 - 26» من الشهر ذاته، مع إضافة يومي (29 - 30) بدلًا من يومي الإجازة «27 - 28».
مشروعات-صغيرة (2)

مزايا وعيوب «الاقتصاد غير الرسمي» في مواجهة الأزمات

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لأدنى مستوى منذ اندلاع الأزمة المالية في 2008، لتصل إلى 2.9 في المئة. وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن «هذه التوقعات ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض». وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو الماضي بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين.
أحمد العبد اورنج

اورنچ تتعاون مع فيكتوري لينك وشغلني لخدمة الباحثين عن وظائف

أعلنت "اورنچ مصر" أسرع شبكة في مصر، عن تعاون جديد مع شركة "فيكتوري لينك" الرائدة في مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكتروني المتخصص "شغلني" والذي يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تصل حصرياً لعملاء شبكة "اورنچ" من موقع "شغلني"، توفر الخدمة الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتي تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحي والاجتماعي برواتب مجزية.
بورصة (2)

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.96مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.12 % ليصل إلى مستوى 14789.61 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 543.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452.44نقطة.
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هيئة-الرقابة-المالية

مصر الـ57 عالميًا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين

جدد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عزم الهيئة على الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business Report لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا فى الترتيب لهذا العام، واحتلالها للمركز 57، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين كل المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولي.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

تعاون بين «المركزي» والرقابة المالية لمكافحة الإرهاب

شهد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والبنك المركزي المصري لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداداً لعملية تقييم الدولة المصرية في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي FATF والتي تركز أساساً على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية، والمقرر لها ان تبدأ في الربع الأول من عام 2020.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

عمران: خفض تكلفة التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأحد، إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 6.25 في المائة ألف.
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