الرقابة المالية: 50% إعفاء لمُصدِرى السندات الخضراء

تحرير:أمل نبيل ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

محمد عمران

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في اجتماعه الأخير- على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصف فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلا من واحد فى الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف فى الألف من قيمة الأصدر حال الاكتتاب الخاص فى خطوة لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على اصدار السندات الخضراء. قال رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتى فى اطار استكمال منظومة اصدار السندات الخضراء فى مصر.

وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالى غير المصرفي، سبقها فى نهاية اغسطس من العام الجارى صدور قرار من مجلس الإدارة بتحديد قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الإختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد