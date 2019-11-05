الجيش السوري ينشر وحداته بالريف الشرقي لمواجهة تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

الجيش السوري

ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري بدأ في نشر وحداته في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقى البلاد، لمواجهة العدوان التركي، ولم تورد الوكالة الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد. وخاضت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء الماضي، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين.وشنت قوات الاحتلال التركي هجوما واسعا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها إلا أن قوات النظام التركي احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف