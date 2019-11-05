سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش السوري ينشر وحداته بالريف الشرقي لمواجهة تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
الجيش السوري
الجيش السوري
ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش السوري بدأ في نشر وحداته في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرقى البلاد، لمواجهة العدوان التركي، ولم تورد الوكالة الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد. وخاضت وحدات من الجيش السوري، الأربعاء الماضي، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين.وشنت قوات الاحتلال التركي هجوما واسعا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها إلا أن قوات النظام التركي احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف
اقرأ المزيد
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
قناة الجزيرة

«الجزيرة» تضع علاقات قطر وتركيا على حافة الهاوية

يبدو أن العلاقات القطرية التركية دخلت حالة من التوتر بعد توطيد العلاقات بين البلدين، حيث وجدت تركيا في قطر الحليف الاستراتيجي الوحيد المتبقي لها في المنطقة واتضحت ملامح هذا التلاحم مع بداية أزمات "الربيع العربي"، حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما لقوى الإرهاب في العالم العربي، وهي الآن أصبحت مكشوفة، إلا أن قناة "الجزيرة" ستؤثر على تلك العلاقات بشكل سلبي. وضعت قناة "الجزيرة" العلاقة التركية القطرية المصلحية في مهب الريح، حيث يرى مراقبون للوضع أن الدوحة مستمرة في سياستها التي تتلاعب بكل شيء.
اصابة-الطلبة الفلسطينيين-بالاغماء (3)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة العسكرية المقامة على مقطع جدار الفصل العنصري في قرية ظهر العبد، جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية، إذ أفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب فيصل إبراهيم غنمة، 24 عاما من اليامون غرب جنين، أصيب برصاصتين من النوع المعدني في ساقيه، أثناء محاولته الدخول لأراضي عام 1948، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمستقرة. وكان 10 شبان قد أصيبوا برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية،
احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
بشار الاسد

الأسد: أردوغان لص.. وقلنا لا تراهنوا على الخارج

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن أردوغان لص، وإنه سرق المعامل والقمح والنفط، واليوم يسرق الأرض، مضيفا: "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، لكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض، إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري، كنا وما زلنا نقول بأن معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا"، وذلك وفق ما نقلته صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية.
قوات-سوريا-الديمقراطية (3)

سوريا:مقتل 75 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية التركية

قال ماريفان كاميشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن ما لا يقل عن 75 مدنيا قُتلوا، بينما أصيب أكثر من 450 آخرين، منذ إطلاق عملية تركيا العسكرية، الأربعاء الماضي في شمال سوريا، مضيفًا أن 20 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما امتنع عن ذكر إجمالي عدد القتلى بين قواته، لاعتبارات عسكرية، موضحًا أن الاشتباكات العنيفة كانت مستمرة، الثلاثاء، حول مدينة رأس العين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من قبل الجيش التركي ووكلائه المحليين، مؤكدًا أن المقاتلين الأكراد "تمكنوا من صد هجوم" على المدينة ليلة الاثنين.
الجش- السوري (4)

بعد التحالف مع الأكراد.. الجيش السوري يقترب من الحدود التركية

تقدم الجيش السوري، صباح اليوم الإثنين، نحو الحدود التركية، حيث أصبح على بُعد 6 كيلومترات منها، بعدما دخلت القوات النظامية مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى وعددا من القرى والبلدات بريف محافظة الرقة الشمالي، وعددا كبيرا من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي، إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، وبحسب وكالة "سانا" السورية الرسمية، احتشد الأهالي عند مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش، معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي مُعتد أو محتل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]