شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

منتخب مصر يبدأ مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء

تحرير:أحمد بركات ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

شوقي غريب

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الإنجازات التي حققها المدرب شوقي غريب كلاعب ومدرب مع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية. ولد الكابتن شوقي غريب في السادس والعشرين من فبراير 1959، وبزغ نجمه كلاعب كرة قدم في مدينة المحلة الكبرى، وكان يلعب في مركز لاعب الوسط، ويعد واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط بين

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الإنجازات التي حققها المدرب شوقي غريب كلاعب ومدرب مع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية.



ولد الكابتن شوقي غريب في السادس والعشرين من فبراير 1959، وبزغ نجمه كلاعب كرة قدم في مدينة المحلة الكبرى، وكان يلعب في مركز لاعب الوسط، ويعد واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط بين أبناء جيله، وانضم إلى الفريق الأول لمنتخب مصر وقاده للفوز بأمم إفريقيا 1986.



مثل شوقي غريب، منتخب مصر في أوليمبياد «لوس أنجلوس» عام 1984، وفاز مع المنتخب المصري كلاعب ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986.



وبعد اعتزاله كرة القدم اتجه غريب للعمل في مجال التدريب وتولى مهمة تدريب منتخب مصر للشباب في عام 2001، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب في الأرجنتين، وحصل فيها على الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية التي تتحصل فيها على ميدالية في بطولات كأس العالم.



وعمل شوقي غريب مدربا عاما للمنتخب الأول مع الكابتن حسن شحاتة، خلال تولى الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الأول ونجح الثنائي معا في الفوز بثلاث ألقاب متتالية لبطولة الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.



وتولى شوقي غريب منصب المدير الفني لعدد من أندية الدوري الممتاز لناديي سموحة والإسماعيلي قبل أن يختاره مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق برئاسة جمال علام مديرًا فنيا للمنتخب الوطني الأول في الـ27 من نوفمبر عام 2013 خلفا للأمريكي بوب برادلي، وبعد رحيله تولى قيادة الإنتاج الحربي في 22 يوليو 2015 حتى 20 مارس 2017.



وتضع الجماهير المصرية آمالا كبيرة على شوقى غريب، من خلال قيادة المنتخب الأوليمبى للتأهل لأوليمبياد طوكيو في الصيف المقبل، بل وتكرار إنجازه في بطولة العالم للشباب بالأرجنتين 2001، والتي حقق خلالها أرفع الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية حتى وقتنا هذا بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة.



ويستعد المنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع منتخب مالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء يوم 8 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، تليها مواجهة قوية بين منتخب الكاميرون ونظيره الغاني في التاسعة مساءً ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

كما يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية مع نظيره منتخب غانا يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يختتم مبارياته في هذا الدور بمواجهة نظيره منتخب الكاميرون يوم 14 نوفمبر.