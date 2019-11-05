رياضة

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

منتخب مصر يبدأ مبارياته بمواجهة مالى الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء، والكاميرون يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء
تحرير:أحمد بركات ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
شوقي غريب
شوقي غريب
في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الإنجازات التي حققها المدرب شوقي غريب كلاعب ومدرب مع المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها السنية. ولد الكابتن شوقي غريب في السادس والعشرين من فبراير 1959، وبزغ نجمه كلاعب كرة قدم في مدينة المحلة الكبرى، وكان يلعب في مركز لاعب الوسط، ويعد واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط بين
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

غريب يجدد دعوته للجماهير ويتحدث عن الهدف المنشود

أبدى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضاه عن مستوى فريقه بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020). وقال شوقي غريب إنه على الرغم من أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي فرق الصف الأول في إفريقيا، فإن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة، ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل للأولمبياد.
شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يؤجل عودته إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، تأجيل سفر الفراعنة للقاهرة لمدة 24 ساعة، بناءً على رغبة الجهاز الفني من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات، ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالسخنة، والسفر غدا للقاهرة للمبيت فيها والتدرب فى الاستاد الرئيسي.
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