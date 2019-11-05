إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

فتاة العياط

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.

كان فريق دفاع الفتاة البالغة من العمر 14 سنة، تمسك فى وقت سابق بإخلاء سبيلها، دافعين بأنه لا يوجد مبرر لحبسها خاصة أنها طفلة وعنوان أهلها موجود ومعروف، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إذ أنها لن تهرب أو تغير في الأدلة الموجودة». وفي وقت سابق، جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، حبس

كان فريق دفاع الفتاة البالغة من العمر 14 سنة، تمسك فى وقت سابق بإخلاء سبيلها، دافعين بأنه لا يوجد مبرر لحبسها خاصة أنها طفلة وعنوان أهلها موجود ومعروف، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إذ أنها لن تهرب أو تغير في الأدلة الموجودة».



وفي وقت سابق، جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، حبس المتهمة لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا، إذ تواجه الفتاة اتهاما بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط وذلك بقصد الدفاع عن شرفها، حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات-، وبعد إحالة القضية للمحكمة قرر قاضى الأحداث تسليم المتهمة إلى والدها.



