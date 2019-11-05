جريمة

إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
فتاة العياط
فتاة العياط
قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
كان فريق دفاع الفتاة البالغة من العمر 14 سنة، تمسك فى وقت سابق بإخلاء سبيلها، دافعين بأنه لا يوجد مبرر لحبسها خاصة أنها طفلة وعنوان أهلها موجود ومعروف، وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي إذ أنها لن تهرب أو تغير في الأدلة الموجودة». وفي وقت سابق، جدد المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، حبس
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حريق مصنع (1)

النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
يوسف-بطرس-غالى

«حركة حسم وفساد الجمارك» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وتشمل سماع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أقوال الشهود بمحاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وهي القضية التى شهدت ضم نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق للقضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
حمو-بيكا

اقتحم نقابة الموسيقيين.. قرار بضبط حمو بيكا في بلاغ هاني شاكر

أصدرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قرار ضبط وإحضار لمغني المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، اليوم الإثنين، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قيام الأول بنشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها، واتهم العاملين في النقابة بطلب رشاوى منه تصل إلى 300 ألف جنيه للسماح له بممارسة نشاطه والحصول على عضوية النقابة، بالإضافة إلى إخباره بأسباب إلغاء حفله الغنائي في دمياط، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الماضي.
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طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
فتاة-العياط

دفاع «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي في مصلحة موكلتي

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية بشأن المتهمة أميرة أ. ع. المعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، وقالت دينا المقدم، دفاع أميرة، لـ«لتحرير»، إن التقرير أكد أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، مشيرة إلى أن اعترافات أميرة تطابق الفحص الفني مع أداة الجريمة، وتبين أن السكين هو المستخدم للجريمة، وليس أى أداة أخرى، وأن الفتاة كانت بمفردها لحظة ارتكاب الواقعة، وأنها تخلصت من الشاب دفاعا عن نفسها.
اسلام من منيا القمح

المؤبد و7 سنوات للمتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة، المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد أبو الفتوح، صاحب محل هواتف محمولة في منيا القمح بالشرقية، في نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضي، في القضية المعروفة بـ«شهيد لقمة العيش»، بالسجن المؤبد للمتهم الأول، و7 سنوات للمتهم الثاني، مع المراقبة 5 سنوات للمتهم الثاني.. وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 اتهامات للمتهمين، وهي القتل العمد، واستعراض القوة، والبلطجة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت 3 فيديوهات أظهرت تعديهم على المجني عليه.
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