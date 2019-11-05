دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

فرصة لعشاق السينما أن يشاهدوا عددا من الأفلام النادر وجودها إلا من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، فقد حرص القائمون عليه على انتقاء أفلام تعرض لأول مرة بالشرق الأوسط

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

مهرجان القاهرة السينمائي

أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.

نوع خاص من الهدوء يعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" ومدته 96 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها. جدار الصوت تدور