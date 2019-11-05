دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

فرصة لعشاق السينما أن يشاهدوا عددا من الأفلام النادر وجودها إلا من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، فقد حرص القائمون عليه على انتقاء أفلام تعرض لأول مرة بالشرق الأوسط
أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.
نوع خاص من الهدوء
يعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" ومدته 96 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.
جدار الصوت
تدور
نوع خاص من الهدوء
يعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" ومدته 96 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.
جدار الصوت
تدور أحداث فيلم "جدار الصوت" حول لبنان في يوليو 2006. الحرب مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل، و"مروان" يستغل وقفا مؤقتا لإطلاق النار كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية. تُكسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز، ومدة العمل 93، وهذا هو عرضه العالمي الأول فى الشرق الأوسط.
بين الجنة والأرض
كما يعرض فيلم "بين الجنة والنار" وتدور أحداثه حول "سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية تكون من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. في المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر"، ومدته 92 دقيقة.
شبح مدار
أما فيلم "شبح مدار" فيتحدث عن "خديجة" الخمسينية التى تنام فى آخر مترو بعد يوم طويل في العمل، وعندما تستيقظ في آخر الخط، تكتشف أن عليها العودة لمنزلها مشيا.. وفي الطريق تقابل من وما يجعلها تعيد التفكير في حياتها، ومدة الفيلم 84 دقيقة.
أنا لم أعد هنا
ويمكنك مشاهدة فيلم "أنا لم أعد هنا" الذي يدور حول مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، يعاني أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا مهما في محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم، ومدته 105 دقائق.
احكيلي
ولا يجب أن تفوت الفيلم الوثائقي المصري الوحيد المشارك بالمهرجان "احكيلي"، وتبدأ قصته كحديث عادي بين المخرجة وابنتها، سرعان ما يتطور ويتشعب ليصير نقاشًا يلامس قيمًا كالأمومة والمسؤولية وتواصل الأجيال، ومعنى أن تكون فردًا في عائلة، لا سيما عندما تكون تلك العائلة قد أنجبت أشهر مخرجي السينما المصرية، يوسف شاهين، ومدته 98 دقيقة.
لونانا: ثور داخل الفصل
ويتحدث فيلم "لونانا: ثور داخل الفصل" عن مجموعة أطفال يعيشون في أبعد بقاع الأرض: لونانا، قرية خارج المدنية والحداثة، حيث لا كهرباء ولا إنترنت وكل ما يحلمون به هو إتمام تعليمهم في فصل دراسي يشاركهم فيه "ثور"، ومدته 110 دقائق.
مينداناو
"سايما" أم ترعى طفلتها الوحيدة "أيسا" المُصابة بمرض السرطان، وتخوض معها رحلة علاجها وألمها بصبرٍ وابتسامة وبأمل في غدٍ قد يأتي ومعه معجزة الشفاء، هذه هى قصة فيلم "مينداناو"، ومدته 124 دقيقة.
ليتوانيا الجديدة
ويعرض فيلم ليتوانيا الجديدة، وتدور قصته أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتوانى فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر، ومدته 97 دقيقة.
أبناء الدنمارك
ومن الدنمارك نشاهد فيلم "أبناء الدنمارك وتدور أحداثه بعد عام من وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، بينما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها، ومدته 120 دقيقة.
الحدود
وعلى الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، ثمة امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخوها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة، هذه هى قصة فيلم "الحدود" التى تعرض فى 90 دقيقة.
الحائط الرابع
ومن الصين نشاهد فيلم "الحائط الرابع" وتدور أحداثه حول"ليو لو" التى تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجأة أخرى تجعلهما يخوضان معًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل، ومدته 91 دقيقة.
الرجل الودود
ويعرض أيضا فيلم "الرجل الودود" ويتحدث عن نجم روك يجد نفسه متورطا في مقتل ضابط شرطة بشكل غير مباشر، فيسعى لإبراء ذمته عبر رحلة ليلية للبحث عن الطفل المشتبه فيه، ليصطدم بكلتا السلطتين اللتين تتنازعان السيطرة على المجتمع: الشرطة ومواقع التواصل الاجتماعي، ومدته 85 دقيقة.
موسم ممطر
ولنا موعد مع فيلم "موسم ممطر" الذي يدور حول (لينج) مُدَرّسة أربعينية، تحاول جاهدة أن تستغل فرصتها الأخيرة لتحقيق حلمها بإنجاب طفل، ولكن زوجها لا يبالي. تستسلم "لينج" لروتين حياتها حتى تتورط في علاقة عابرة تُعيد من خلالها اكتشاف نفسها والأهم تحقق حلمها، ومدته 100 دقيقة.
زافيرا
ونختتم القائمة مع فيلم "زافيرا" ويدور حول رجل الأعمال "ستيفان" الذى يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما، ومدته 69 دقيقة.