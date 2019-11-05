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دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

فرصة لعشاق السينما أن يشاهدوا عددا من الأفلام النادر وجودها إلا من خلال مهرجان القاهرة السينمائي، فقد حرص القائمون عليه على انتقاء أفلام تعرض لأول مرة بالشرق الأوسط
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.
نوع خاص من الهدوء يعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" ومدته 96 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها. لاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها. جدار الصوت تدور
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سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر تكشف عن دورها في «كل أسبوع يوم جمعة»

كشفت الفنانة سوسن بدر عن شخصيتها فى أحدث أعمالها التليفزيونية "في كل أسبوع يوم جمعة"، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" شخصية سوسن هانم من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مع منة شلبي وآسر ياسين وإخراج محمد شاكر خضير"، ونشرت صورة لسيناريو العمل مع التعليق. وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها على العمل منهم الفنان طارق الإيباري وكتب: "بالتوفيق بإذن الله يا أستاذتي الغالية"، المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ومن تأليف إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية.
ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (6)

«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
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ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (6)

«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

7 أفلام من 5 قارات تتنافس في «أسبوع النقاد» بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات مختلفة، في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة 41، خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، برئاسة المنتج محمد حفظي، كما كشف المهرجان أيضا عن لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم في عضويتها الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج بمجلة "فارايتي" الأمريكية، والمخرجة المصرية نادين خان، والناقد والباحث الأردني ناجح حسن.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (2)

4 نوفمبر.. القاهرة السينمائي يكشف تفاصيل الدورة 41

يعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي. المؤتمر الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق إنتركونتيننتال سميراميس، تكشف خلاله إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا عن أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.
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