كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

ليفربول

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.

وقال النجم السنغالي ساديو ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قبل الريمونتادا، كلوب قال لنا: لدي أخبار سارة لكم، أنا متأكد من تأهلنا للنهائي، وبرشلونة فريق يلعب كرة قدم هجومية، ونحن نحب هذا النوع من المنافسين، وسوف نصل للنهائي". وأضاف: "كانت كلمات كلوب رائعة لتخفيف الضغط علينا، سر كلوب

وقال النجم السنغالي ساديو ماني في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "قبل الريمونتادا، كلوب قال لنا: لدي أخبار سارة لكم، أنا متأكد من تأهلنا للنهائي، وبرشلونة فريق يلعب كرة قدم هجومية، ونحن نحب هذا النوع من المنافسين، وسوف نصل للنهائي".



وأضاف: "كانت كلمات كلوب رائعة لتخفيف الضغط علينا، سر كلوب أنه يعد كوالد للاعبي هذا الفريق، وكل شيء يسير بشكل مثالي بيننا وفي الاتجاه الصحيح، ونحن نحبه كأب ونخاف منه أيضًا كأب".



واختتم: "كلوب تمكن من الحصول على مكان رائع في حياتي، ليس في كرة القدم فقط، إنه شخص رائع وأنا أثق فيه ثقة عمياء مثل باقي اللاعبين في غرفة خلع الملابس".