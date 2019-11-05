رياضة

مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

أبرز مزايا مصطفى محمد امتلاكه قوة بدنية وقدرات تهديفية مميزة بالإضافة إلى تحركاته داخل منطقة الجزاء وهو ما يجعله عنصرا مهما نحو تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو
تحرير:أحمد بركات ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية، نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بملاقاة مالي في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة. ويعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، أحد أبرز عناصر الفراعنة والذي
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أجويرو

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
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شوقى-غريب

شوقي غريب: تاريخ من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية

في الثالث والعشرين من يناير من العام الماضي 2018، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبو ريدة، اختيار شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي، ليبدأ مهمته في بناء وتجهيز الفريق للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 باليابان، والتي تنطلق فعالياتها في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات من عمالقة القارة السمراء هي مصر صاحبة التنظيم والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار ومالي وزامبيا وجنوب إفريقيا.
شوقى-غريب

أرقام شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
مصر‎

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
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