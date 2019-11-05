مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

أبرز مزايا مصطفى محمد امتلاكه قوة بدنية وقدرات تهديفية مميزة بالإضافة إلى تحركاته داخل منطقة الجزاء وهو ما يجعله عنصرا مهما نحو تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو

تحرير:أحمد بركات ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

مصطفى محمد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية، نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بملاقاة مالي في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة. ويعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، أحد أبرز عناصر الفراعنة والذي

وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية، نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بملاقاة مالي في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.



ويعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، أحد أبرز عناصر الفراعنة والذي تعول عليه الجماهير المصرية كثيرا من أجل هز شباك المنافسين، خاصة أنه أحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية والمنتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة.



يكمل مصطفى محمد عامه الـ22 في شهر نوفمبر الجاري، حيث إنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 في محافظة القاهرة، وبدأ حياته الكروية ناشئا في نادي مزارع دينا قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة، الذي استغنى عن اللاعب وعمره 13 عامًا، ليتقدم لاختبارات نادي الزمالك ونجح في الانضمام لفرق الناشئين بالقلعة البيضاء، والتي تدرج بها، حتى بزغ نجمه عام 2015 وعمره أقل من 18 عاما، ليتم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب الأسبق أحمد حسام (ميدو).



شارك مصطفى محمد في 5 مباريات مع الزمالك، قبل أن يقرر الخروج من النادي الأبيض على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة للمشاركة واكتساب خبرات جديدة، وانضم إلى نادي الداخلية موسم (2016 / 2017) وسجل 4 أهداف مع الفريق الشرطي خلال 17 مباراة، ثم خاض في الموسم التالي تجربة إعارة جديدة مع طنطا وسجل 6 أهداف في 23 مباراة من بينها هاتريك في المصري البورسعيدي.



وأصيب مصطفى محمد بالرباط الصليبي تسببت في تعطيل انطلاقته القوية، بدلا من العودة للزمالك غاب لفترة عن الملاعب، ثم خرج بعدها في تجربة إعارة أخرى إلى نادي طلائع الجيش، وسجل 12 هدفا للفريق العسكري في 29 مباراة، وهو ما جعل إدارة الزمالك تقرر عودته لقيادة الهجوم الأبيض في الموسم الحالي.



خلال الموسم الحالي، سجل مصطفى محمد 5 أهداف بالقميص الأبيض مما جعله أحد اللاعبين المميزين بالزمالك، حيث أحرز هدف في بطولة الدوري في شباك الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما أحرز 4 أهداف في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



أبرز مزايا مصطفى محمد كان امتلاكه قوة بدنية وقدرات تهديفية مميزة، بالإضافة إلى تحركاته الواعية داخل منطقة الجزاء، وهو ما يجعله عنصرا مهما نحو تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو.



ويستعد المنتخب الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يأتي نيجيريا حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع منتخب مالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء يوم 8 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، تليها مواجهة قوية بين منتخب الكاميرون ونظيره الغاني في التاسعة مساءً ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

كما يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية مع نظيره منتخب غانا يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يختتم مبارياته في هذا الدور بمواجهة نظيره منتخب الكاميرون يوم 14 نوفمبر.

