رياضة

أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".
وعن دوره مع السيتي، قال: "أحاول الظهور بنفس الطريقة التي ظهرت بها عندما وقعت مع النادي، وأتحدث بشكل دائم مع الشباب، من أجل منحهم الهدوء وإبعادهم عن الضغوطات، أقدم أفضل ما لدي كي أكون نموذجًا في أرض الملعب". وفيما يخص علاقته مع جوارديولا، قال: "كل شيء واضح بيننا، وعندما يمنحني فرصة اللعب، أحاول تقديم
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مصطفى محمد.. حامل لواء هجوم الفراعنة لتحقيق حلم الأوليمبياد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة والسلام خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصرية بالتتويج باللقب الإفريقي وحجز إحدى التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، وتؤهل أمم إفريقيا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إذ سيشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.
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كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

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شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، الموقعة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، تلك القمة التي سيحتضنها ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهي المباراة التي قد يغيب عنها النجم الإسباني ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابة عضلية، وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء رويترز: "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني أنه يعاني من مشكلة عضلية".
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جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
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كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
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قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
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