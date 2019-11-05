أجويرو يسعى لتحطيم الرقم القياسي لتييري هنري

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

سيرجيو أجويرو

أبدى الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة، باقترابه من تحطيم الرقم القياسي للمهاجم الفرنسي السابق تييري هنري، كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن دوره مع السيتي، وعلاقته مع المدرب بيب جوارديولا، وعلق على مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري، وذلك حسبما أفاد في حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية. وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية لتسجيلي الكثير من الأهداف، واقترابي من تحطيم رقم نجم عظيم مثل تييري هنري، هو لاعب لا يصدق وترك بصمة كبيرة في تاريخ تلك المسابقة، وسيكون من دواعي فخري تخطي رقمه".

وعن دوره مع السيتي، قال: "أحاول الظهور بنفس الطريقة التي ظهرت بها عندما وقعت مع النادي، وأتحدث بشكل دائم مع الشباب، من أجل منحهم الهدوء وإبعادهم عن الضغوطات، أقدم أفضل ما لدي كي أكون نموذجًا في أرض الملعب". وفيما يخص علاقته مع جوارديولا، قال: "كل شيء واضح بيننا، وعندما يمنحني فرصة اللعب، أحاول تقديم

وعن دوره مع السيتي، قال: "أحاول الظهور بنفس الطريقة التي ظهرت بها عندما وقعت مع النادي، وأتحدث بشكل دائم مع الشباب، من أجل منحهم الهدوء وإبعادهم عن الضغوطات، أقدم أفضل ما لدي كي أكون نموذجًا في أرض الملعب".



وفيما يخص علاقته مع جوارديولا، قال: "كل شيء واضح بيننا، وعندما يمنحني فرصة اللعب، أحاول تقديم أفضل ما لدي، خاصة أني أعرف أن هناك مهاجما آخر خلفي هو جابرييل جيسوس، حاولت التأقلم مع أسلوب اللعب المختلف".



وتطرق للمباراة المقبلة مع ليفربول، قائلا: "الكلاسيكو، هو مباراة مانشستر يونايتد، ولكن ليفربول دائمًا ما كان خصمًا صعبًا، وعندما وصلت إلى هنا، كان الفريق الذي ينافس على الألقاب هو اليونايتد، ومن ثم أصبح ليفربول قويا، وهو الفريق الوحيد القادر على إيذائنا، هذا العام هم في المقدمة، وسيحاولون الحفاظ عليها حتى النهاية".

