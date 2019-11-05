سوسن بدر تكشف عن دورها في «كل أسبوع يوم جمعة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

سوسن بدر

كشفت الفنانة سوسن بدر عن شخصيتها فى أحدث أعمالها التليفزيونية "في كل أسبوع يوم جمعة"، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" شخصية سوسن هانم من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مع منة شلبي وآسر ياسين وإخراج محمد شاكر خضير"، ونشرت صورة لسيناريو العمل مع التعليق. وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها على العمل منهم الفنان طارق الإيباري وكتب: "بالتوفيق بإذن الله يا أستاذتي الغالية"، المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ومن تأليف إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" تدور أحداثه في 10 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير. وعلى الجانب الآخر تشارك سوسن بدر فى مسلسل "بخط الإيد"، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات 45 حلقة، والتي تعرض خارج السباق الرمضاني، ويشاركها البطولة في المسلسل