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سوسن بدر تكشف عن دورها في «كل أسبوع يوم جمعة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
سوسن بدر
سوسن بدر
كشفت الفنانة سوسن بدر عن شخصيتها فى أحدث أعمالها التليفزيونية "في كل أسبوع يوم جمعة"، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" شخصية سوسن هانم من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مع منة شلبي وآسر ياسين وإخراج محمد شاكر خضير"، ونشرت صورة لسيناريو العمل مع التعليق. وحرص عدد من الفنانين على تهنئتها على العمل منهم الفنان طارق الإيباري وكتب: "بالتوفيق بإذن الله يا أستاذتي الغالية"، المسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب إبراهيم عبدالمجيد، ومن تأليف إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبية.
مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" تدور أحداثه في 10 حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير. وعلى الجانب الآخر تشارك سوسن بدر فى مسلسل "بخط الإيد"، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات 45 حلقة، والتي تعرض خارج السباق الرمضاني، ويشاركها البطولة في المسلسل
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مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (13)

دليلك لأفلام «المسابقة الدولية» بمهرجان القاهرة

أيام قليلة وينطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته الـ41، ويشارك فى تلك الدورة التى تنطلق فى الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، 150 فيلما من بينها 18 فى عرضها العالمى الأول، 17 عرضا دوليا أول، بالإضافة إلى 84 فيلما عرض أول فى الشرق والأوسط، لذلك المهرجان فرصة جيدة لمحبي السينما، وتتنافس تلك الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، التى تنقسم بين "المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية وغيرها"، ومن خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية والتى وصل عددها إلى 15 فيلما.
ماريان خوري

ماريان خوري تكشف كواليس فيلمها المشارك بـ«القاهرة السينمائي»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" للمخرجة ماريان خوري، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 41، والتي تقام في الفترة من 20 و29 نوفمبر الحالي بدار الأوبرا. الفيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتين ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (6)

«احكيلي».. الفيلم المصري الوحيد في القاهرة السينمائي

عقد اليوم الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والتي تحمل اسم المدير الفني للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي، وحضر المؤتمر اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم "احكيلي" المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.
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أحمد-رزق

تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
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