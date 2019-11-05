وزير التموين: السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها، موضحًا أن استلام محصول القصب بـ720 جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ9 جنيهات ونصف للمستهلك.

وأضاف المصيلحي، أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى 6500 جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك 7 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بـ6200 جنيه للطن، مشددًا على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين. وشدد