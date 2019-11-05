جريمة

آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
كلبش
كلبش
منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
البداية من بولاق الدكرور، تجرد أب من المشاعر الإنسانية، قيد طفله "ياسين" 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي انهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة؛ بسبب استيلائه منه على مبالغ مالية. أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، قرر والده "خميس" 35 سنة، مهندس زراعي بالأوقاف، أن نجله سرق مبالغ مالية
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حريق مصنع (8)

8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
حريق مصنع (1)

النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
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إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق مصنع قليوب بـ40 سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الدراجات البخارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس الإثنين، والذي كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن خسائره قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها، إذ بدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
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عامل يقتل «ولي العهد» داخل رحم زوجته في بولاق

لا يخلو عش الزوجية من المشكلات، ترتفع حدتها وسرعان ما تخفت شدتها، عبور الأزمة مشروط بحالة الوفاق بين الزوجين، والتزام كل منهما بالوعود التي قطعها على نفسه قبل عقد القران بمواصلة السير معًا وتخطي العقبات مهما بلغت، لا سيما مع تدخل الأهل وعقلاء الأسرتين، لكن ما سبق لم يتحقق داخل منزل عامل وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة عندما وصل الخلاف إلى مرحلة متطورة، تخللتها وصلة من الضرب المبرح تلقتها الزوجة لتفقد جنينها الذي لم يكد ينمو داخل الرحم فهي في شهرها الثاني.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
اقراص-مخدرة (2)

صيدلي بدرجة تاجر مخدرات في بولاق الدكرور

لم يرضَ صيدلي بما قسمه الله له من رزق حلال تدرّه صيدلية ملكه بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، فوسوس له الشيطان بأن الفرصة سانحة لتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، إذ حوَّل محل عمله إلى وكر للاتجار في العقاقير المخدرة وبيعها لمتعاطي المخدرات، إلا أن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة كانت له بالمرصاد وكشفت نشاطه غير المشروع، واستهدفته بمأمورية مكبرة تنسيقا مع "التفتيش الصيدلي" بوزارة الصحة، وأمكن ضبطه داخل الصيدلية وعُثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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