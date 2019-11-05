كوفاتش مودعًا بايرن ميونخ: شكرا لكم من قلبي

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

نيكو كوفاتش

عاد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، إلى مقر نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من إقالته من تدريب الفريق، لكي يودع فريقه بشكل شخصي، ويلقي كلمة للاعبيه، علمًا بأن كوفاتش قبل أن يقال منح اللاعبين راحة، يوم الإثنين، ولم يستطع وداعهم. وتمت إقالة المدرب الكرواتي من منصبه، الأحد الماضي، وذلك عقب سقوط بايرن بخماسية مقابل هدف أمام آينتراخت فرانكفورت بالجولة العاشرة من الدوري الألماني، وأسند العملاق البفاري مهمة تدريب الفريق لمساعد كوفاتش، هانز فليك، الذي سيقوده بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على هوية المدرب الجديد.

كوفاتش أرسل بعد إقالته رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العاملين في النادي البافاري، وحصلت صحيفة "بيلد" على محتوى الرسالة، التي يقول فيها هو وشقيقه روبرت، الذي كان يعمل مساعدا له: "نقول من قلوبنا شكرا". وتابع كوفاتش: "شكرا لكم فقد استقبلتموني جميعا أنا وأخي في شارع زيبنر شتراسه (مقر بايرن) بكل ود وكنتم

كوفاتش أرسل بعد إقالته رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العاملين في النادي البافاري، وحصلت صحيفة "بيلد" على محتوى الرسالة، التي يقول فيها هو وشقيقه روبرت، الذي كان يعمل مساعدا له: "نقول من قلوبنا شكرا".



وتابع كوفاتش: "شكرا لكم فقد استقبلتموني جميعا أنا وأخي في شارع زيبنر شتراسه (مقر بايرن) بكل ود وكنتم معنا دائما ودعمتموننا في ذلك الوقت، عندما كنا نحتاج إلى دعم".



وواصل المدرب الكرواتي: "الفوز معا بالدوري وكأس ألمانيا وكأس السوبر سيبقى ذكرى جميلة لدينا جميعا، وبطبيعة الحال سنتابع بايرن ميونخ الآن كمشجعين".



ورحل كوفاتش صاحب الـ48 عامًا، عن النادي البافاري بعدما أمضى عامًا ونصف مدربًا للفريق الأول، الذي قاده للفوز بألقاب السوبر الألماني، الكأس والبوندسليجا في أول موسم له.

