رياضة

كوفاتش مودعًا بايرن ميونخ: شكرا لكم من قلبي

٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش
عاد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، إلى مقر نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، بعد يومين من إقالته من تدريب الفريق، لكي يودع فريقه بشكل شخصي، ويلقي كلمة للاعبيه، علمًا بأن كوفاتش قبل أن يقال منح اللاعبين راحة، يوم الإثنين، ولم يستطع وداعهم. وتمت إقالة المدرب الكرواتي من منصبه، الأحد الماضي، وذلك عقب سقوط بايرن بخماسية مقابل هدف أمام آينتراخت فرانكفورت بالجولة العاشرة من الدوري الألماني، وأسند العملاق البفاري مهمة تدريب الفريق لمساعد كوفاتش، هانز فليك، الذي سيقوده بشكل مؤقت، لحين الاستقرار على هوية المدرب الجديد.
كوفاتش أرسل بعد إقالته رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العاملين في النادي البافاري، وحصلت صحيفة "بيلد" على محتوى الرسالة، التي يقول فيها هو وشقيقه روبرت، الذي كان يعمل مساعدا له: "نقول من قلوبنا شكرا". وتابع كوفاتش: "شكرا لكم فقد استقبلتموني جميعا أنا وأخي في شارع زيبنر شتراسه (مقر بايرن) بكل ود وكنتم
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نيكو-كوفاتش (3)

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
نيكو-كوفاتش-المدير-الفني-لبايرن-ميونيخ

رسميًّا.. إقالة نيكو كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد، وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًّا، عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش بأنه لم يعد مدربًا للفريق، وقال كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي للنادي: "بايرن بدا كأنه عديم الخبرة في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت لنا ضرورة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني". وأضاف: "لذلك نعلن لكم بعد الاجتماع مع أولي هونيس رئيس النادي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق أن نيكو كوفاتش لم يعد مدربا لبايرن".
فرانكفورت

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
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