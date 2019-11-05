طاقة النواب تطالب بزيارة المشروعات القومية بقطاع البترول

تحرير:أحمد جاد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

حقل ظهر

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عصام بركات، رغبتها في زيارة لحقل ظهر للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط، وكافة المشروعات القومية في قطاع البترول، إذ قال النائب عصام بركات، خلال إجتماع اللجنة اليوم، إن نواب اللجنة يرغبون في تنظيم زيارات إلى كافة المشروعات القومية في القطاع، لاسيما أن الوزارة تبذل مجهود جبار على كافة المستويات ويجب أن يكونوا على إطلاع بكل ما يجرى بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المشروعات الحيوية والهامة التي تجرى داخل البلاد.

من جانبه رحب المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، بالفكرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزير لتنظيم زيارة لأعضاء اللجنة إلى حقل ظهر للغاز الطبيعي وكافة المشروعات الهامة، للوقوف على النجاحات التي يحققها قطاع البترول، متابعا: «هناك عمل ضخم على أرض الواقع». وقال فرج: «أتمنى أن يكون