التعليم: السيسي طالب بزيادة مدارس التكنولوجيا لـ50 مدرسة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

وزير التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بزيادة عدد المدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 50 مدرسة خلال عام 2020. جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة المشاركين في جلسة الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط د والإصلاح الإداري في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن عدد المدارس التطبيقية يبلغ حاليا 17 مدرسة بالشراكة مع قطاع الصناعة ويقوم الطالب بالحصول على مرتب أثناء فترة تعليمه فضلا عن الحصول على فرصة عمل فور تخرجه، مشيرا إلى أن تجربة تلك المدارس ناجحة جدًا. وكشف وزير التعليم عن أنه سيتم في نهاية العام الدراسي عمل فصول جديدة يتم